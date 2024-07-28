日美韓防長會談 簽署制度化安保合作備忘錄

日本、美國及南韓3國國防部長，今天在日本東京舉行三方會談，並簽署3國在情報共享與聯合訓練等安全保障層面合作制度化的備忘錄。

日本放送協會（NHK）報導，首度在日本舉行的日美韓國防部長三方會談，地點位於日本防衛省，與會人士包括日本防衛大臣木原稔、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），及南韓國防部長申源湜。

木原在會談開頭致詞時說，在安全保障環境日趨嚴峻的情況下，「對朝鮮半島與印度太平洋等的和平與穩定來說，3國合作極其重要」。

木原還說，有關北韓與俄羅斯的關係，及東海與南海等地區情勢方面，希望這次能針對日美韓深化防衛合作展開積極討論。

三方會談除共同譴責北韓試射彈道飛彈，也對北韓強化與俄羅斯的軍事合作表明嚴重憂慮。

日美韓防長都同意，應定期舉行3國防長會談，及為有效因應挑釁及威脅，3國應讓三方合作更為發展。

因此，3位防長會後都同意每年舉辦高層政策協商、針對北韓試射彈道飛彈的情報即時共享機制強化合作，並簽署制度化安全保障層面合作的備忘錄。

另外，富士新聞網報導，木原上午也跟申源湜進行雙邊會談。這次是南韓繼2009年後，時隔15年再度有國防部長訪日。

木原在雙邊會談中表示，在周邊安全保障環境日益嚴峻之際，申源湜此次做出訪日決定具有非常重大的意義。