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奧運表演仿《最後的晚餐》惹怒信徒 美電信巨頭全面撤廣告贊助

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奧運表演仿《最後的晚餐》惹怒信徒 美電信巨頭全面撤廣告贊助

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2024年巴黎奧運開幕式出現一段變裝皇后演出，遭美國電信巨頭C Spire質疑嘲諷信徒，宣布全面撤下廣告贊助。圖為法國變裝皇后Piche在橋上準備登上開幕式演出畫面。美聯社
2024年巴黎奧運開幕式出現一段變裝皇后演出，遭美國電信巨頭C Spire質疑嘲諷信徒，宣布全面撤下廣告贊助。圖為法國變裝皇后Piche在橋上準備登上開幕式演出畫面。美聯社

福斯新聞網（Fox News）報導，2024年巴黎奧運開幕式於當地時間26日晚間在塞納河登場，典禮中一段演出有多名變裝皇后登場，疑似模仿文藝復興時期知名壁畫《最後的晚餐》（The Last Supper）引發信徒不滿，美國電信巨頭C Spire質疑嘲諷基督徒信仰中的重要時刻，27日在社群平台宣布撤銷對奧運的廣告贊助。

C Spire總部位於密西西比州，是美國第6大電信供應商，該公司27日晚間在社群平台開砲，「本公司對巴黎奧運開幕式上對《最後的晚餐》嘲諷感到震驚，將撤下所有在奧運的廣告。」

巴黎奧運開幕式分成12章節，在第8章Festivité中，包括3位法國變裝皇后在內的18名表演者登場，眾人打橫排坐的陣容，呈現出達文西名作《最後的晚餐》畫面，引來全球爭議。

此外，華盛頓時報報導，包含法國主教團會議（Bishops’ Conference of France）等多個國家的天主教主教也在表演亮相後率先對此表達譴責。

不過巴黎奧運發言人向華盛頓時報表示，主辦單位無意冒犯任何宗教信仰團體，而演出中的每個場景都是為了歌頌社群和兼容。

另外，發言人也補充，開幕式總監喬利（Thomas Jolly）「從達文西名畫汲取靈感來佈景，並非第一個援引世界名畫的藝術家，從安迪沃荷到辛普森一家，許多創作這在此之前都有此表現手法」。

巴黎奧運 社群 華盛頓

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