美中外長會談離不開台灣議題！布林肯關切北京挑釁、強調維持兩岸和平
美國國務卿布林肯與中國大陸外交部長王毅27日在寮國永珍東協外長會議進行會晤，期間布林肯重申華府關切北京近來對台灣的「挑釁」行動，闡明將攜手區域盟友維持自由開放的印太區域。
布林肯25日晚間展開為期10天的亞洲之行，出訪寮國、越南、日本、菲律賓、新加坡和蒙古等6國。
27日，布林肯在首站寮國與中國外長王毅進行會晤，一名國務院資深官員透露，兩人密切談到台灣以及北京近來的「挑釁」行動，包括中方在賴清德總統就職典禮前後進行模擬環台軍演，而「在各項討論中，台灣一直是北京最關切的議題」。
除此之外，上述官員也補充，布林肯也向王毅表達，現任總統拜登及民主黨可能的總統提名人賀錦麗一致認為，維持穩定的美中關係、維護基於規則的秩序至關重要。
其次，布林肯也向王毅表達中國對於香港、台灣和西藏等人權議題上的關切。
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