以色列爆發西尼羅熱疫情 埃及加強入境衛生監控

西尼羅熱疫情5月起在以色列爆發，確診人數已超過500人，並有32人死亡。埃及衛生部近日啟動入境點特別管理措施，並加強乘客、交通工具和貨物自以色列入境的健康衛生監控程序，以防西尼羅熱從以色列蔓延到埃及。

埃及媒體「埃及之路」（Egyptian Streets）日前報導，鑑於以色列現有多個地區發現「西尼羅熱」（West Nile fever）活動增加，埃及衛生部檢疫單位開始針對「海陸空」入境點採取一系列預防性健康衛生措施，並對所有直接或間接自以色列乘坐航班抵達埃及的乘客進行健康檢查。

「以色列時報」（The Times of Israel）7月中報導，自6月以來，以色列當地已有32人死於西尼羅熱。

「以色列時報」稱，西尼羅熱在以色列已流行多年，主要發生在6月至11月間。今年發病比往年更早，可能是受全球氣候變遷影響，加上潮濕的天氣，導致該地區蚊蟲繁殖發展更猖獗。

以色列衛生當局於25日表示，7月2日至21日報告485例新確診案例，使自5月1日以來的病例總數達到566例。多數患者來自以色列中部地區。

「埃及之路」稱，根據埃及衛生部「西尼羅熱指南」，西尼羅病毒是造成西尼羅熱的罪魁禍首。西尼羅病毒主要是透過被感染的蚊蟲傳播給人類。普遍盛行在非洲、歐洲、中東、北美和西亞。症狀包括出皮疹、發燒、頭痛、疲倦、身體疼痛、噁心和嘔吐。

鳥類是西尼羅病毒主要攜帶者。病毒從鳥類傳播給蚊蟲後幾天到達蚊子的唾液腺。蚊子又再叮咬人類後，將病毒傳播給人類。此病潛伏期通常為3至14天。

西尼羅病毒於1937年在尼羅河西岸烏干達附近首次發現，因此得名為西尼羅病毒。

埃及衛生部西尼羅熱指南並指出，目前尚無針對西尼羅熱的特定治療方法，主要是為患者提供支援性護理並治療症狀。

以色列衛生部則建議，人們在蚊子最活躍的夜間應穿長袖長褲，在窗戶上安裝紗窗，以及使用風扇和驅蚊產品及裝置。

以色列衛生部並強調，花瓶中的水以及寵物飲水碗至少應每週更換一次。雌蚊有機會在死水中產卵。