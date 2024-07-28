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摩洛哥熱浪1天死21人 專家：氣候變遷加聖嬰

中央社／ 開羅28日專電
摩洛哥。新華社
摩洛哥。新華社

全球極端氣候肆虐，除在墨西哥和美國西南部造成致命熱浪外，也使北非摩洛哥中部城市一天內有21人命喪高溫。去年有專家預測，聖嬰現象的劇烈衝擊，可能導致今年夏季更熱。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，摩洛哥當地氣象總局表示，22至24日氣溫飆升，不僅影響到摩洛哥部分地區的氣溫達到攝氏48度，也造成中部城市貝尼邁拉勒（Beni Mellal）25日一天內有21人死於熱浪。

貝尼邁拉勒衛生當局聲明，多數死亡案例是慢性病患者和老年人，高溫導致他們的健康狀況惡化。

報導稱，摩洛哥今年已是連續第6年遭遇乾旱，氣溫屢創歷史新高。摩洛哥氣象總局稱，今年1月是摩洛哥1940年以來最熱的冬季月份，某些地區的氣溫接近37度。

摩洛哥去年夏季同樣經歷一連串熱浪，氣溫迭破紀錄。摩洛哥的最高溫度紀錄是去年8月中，曾在南部阿加迪爾（Agadir）創下攝氏50.4度。

氣溫上升和長期乾旱，導致摩洛哥水庫水位急速下降，嚴重威農業部門脅。摩洛哥水利部長巴拉卡（Nizar Baraka）稱，水蒸發量在6月達到每天150萬立方公尺。

歐盟氣候監測機構日前也監測到，7月22日是地球自1940年有史以來最熱的一天。此機構的哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）初步數據顯示，當日平均氣溫為攝氏17.15度。

歐盟氣候監測機構預計，隨著北半球夏季高峰的到來，每天氣溫紀錄將繼續被打破，地球也需不斷承受人為氣候變遷導致的全球極端高溫。

科學家認為此極端天氣與地球氣候變遷加上聖嬰現象有直接關係。

法新社報導，國際學術期刊「自然醫學雜誌」（Nature Medicine）去年的報告指出，除氣候變遷外，聖嬰現象（El Niño）會在夏季過渡到世界各國，使多處籠罩在高溫天氣下。報告還預計，聖嬰現象會進一步加劇陸地海洋熱浪，導致更多極端熱浪出現，並持續影響到2024年。

美國國家航空暨太空總署（NASA）哥達德太空研究中心（Goddard Institute for Space Studies）主管施密特（Gavin Schmidt）也指出，使太平洋暖化的聖嬰現象會讓2024年比2023年更熱。

摩洛哥 氣溫 高溫

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