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南韓軍情人員資料外洩 軍方展開調查

中央社／ 首爾28日綜合外電報導
南韓軍方負責搜集情報工作的國軍情報司令部傳出情報人員資料外洩事件，推測可能有數千名現職人員個資流向北韓。圖為北韓國旗。(路透)
南韓軍方負責搜集情報工作的國軍情報司令部傳出情報人員資料外洩事件，推測可能有數千名現職人員個資流向北韓。圖為北韓國旗。(路透)

南韓新聞媒體報導，負責搜集情報工作的國軍情報司令部傳出情報人員資料外洩事件，推測可能有數千名現職人員個資流向北韓。南韓軍方表示，正在調查這起案件。

根據韓聯社，南韓國軍情報司令部約1個月前發現，包括派駐海外的現職情報人員個人資料在內的機密資訊已外洩。

韓聯社報導，自此之後，官員「發現有跡象顯示」，資料可能已外洩到擁有核武的北韓。

南韓國防部在聲明中表示，「軍事當局目前正在調查」此案，但沒有證實媒體報導。軍方計劃根據調查結果，「依照法律法規從嚴處理」。

美國、英國和南韓25日才發出聯合警告，指出北韓駭客展開全球網路「間諜活動」竊取軍事機密，以推動被禁止的核武計畫。

根據韓聯社，包括南韓情報人員偽裝為海外外交官、臥底情報人員等資訊外洩，其中一些人甚至因擔心身分曝光而回國。

軍方目前鎖定一名曾以軍人身份進行諜報工作，之後轉任行政工作的A先生，據韓聯社報導，A先生將只有透過內部網路才能查閱的資料下載到個人筆電中，才導致資料外洩。A先生宣稱是電腦遭駭才使資料外洩，但為何要將機密文件儲存到個人筆電中仍受質疑。

軍方正就是否蓄意犯案、是否有其他幕後黑手進行調查。

北韓 南韓

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