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小粉紅批巴奧開幕 自家人打臉：為封建迂腐上了課

中央社／ 巴黎27日專電

巴黎奧運昨晚開幕式強調對個人自由多元的尊重，不少橋段前衛大膽，讓人印象深刻。中國小粉紅酸不如北京奧運開幕式，卻被大批自家人吐槽封建迂腐、令人作嘔，說「中國還有500年路要走」。

巴黎奧運昨晚揭開序幕，塞納河上6公里的開幕式打破疆界、突破類別且史無前例，以河岸兩旁古蹟為表演場地，穿插不同文學、藝術典故，以黑色幽默的方式向世人展現法國自由、平等、博愛精神。

節目設計強調人權、女性主義、同志權益等思想，部分橋段創新且大膽，讚頌性向與性別認同寬容。

例如3名男女共同親熱的表演畫面、扮裝皇后滑稽模仿名畫「最後的晚餐」、演員幾乎全裸塗成粉藍，扮成希臘酒神戴歐尼修斯（Dionysus）、法國皇后抱著法國大革命時被砍下斷頭的地獄梗等，引發部分人士熱議，甚至不滿。

尤其中國央視在轉播奧運開幕過程中，當畫面出現3名男女親熱時，所有解說員立刻陷入沉默，久久沒有人開口說話，尷尬的場面凸顯中國對於議題的忌憚，也讓「央視解說沉默了」衝上中國熱搜。

除了讓央視主播啞口無言、節目重播將部分片段剪掉外，中國部分觀眾也在微博上群起撻伐，批評內容包括「淫穢」、「假女權」、「忤逆皇室」、「沒場面」、「不夠震撼」等，總之就是「和2008北京奧運開幕式沒得比」。

然而，在中國沒有封禁的社群平台Threads上，卻可見大批中國網友看不下去，吐槽自家人迂腐、集體主義，並讚揚巴黎奧運開幕式中的對多元個體自由意志的尊重與包容。

網友stevejcx順勢批評中國綜藝節目「歌手」，寫道：「奧運會的意義本就是促進不同地區、種族的交流，在這樣的活動裡呈現多元包容的價值是理所應當，搬出保守價值觀念的人不適合看奧運會，應該去看一開始就被內定自己人是冠軍的『歌手』。」

Xclove128直言：「法國開幕式太棒了，狠狠的給國內那批封建迂腐的傻逼上了一課，看到國內那熱搜就想吐，想把微博卸載了」。

網友hamsterbrown_諷刺道，「巴黎奧運會開幕式就是給中國人展示一下，什麼叫真正的包容開放自由民主，我們還有500年的路要走吧」。

Heroo0215則說：「讓世界知道：女性、小孩、老人、性少數、殘疾人被看見被正視，他們不是健康人的點綴，不是男人的附庸，是切切實實活著的在創造價值的人。」

justintimepvg更說，「沒有什麼宏大敘事，沒有集體主義的讚歌 只能看到身為『人』的人文主義精神在塞納河畔閃耀」。

中國網友習慣將喜歡歌頌黨國、國族至上、不尊重他人的中國人稱「老中」。巴黎奧運開幕式後，老中對北京奧運開幕的歌功頌德被許多人打臉。

eeliza_0314同樣在Threats上批，「看老中品客大破防開始滿世界找諸如『西方大勢已去』、『開幕式是假女權』、『瘋馬秀』等大旗撒潑打滾更讓我覺得好笑又悲哀」。「品客」即指小粉紅。

Homersoul分析，「不是老中喜歡宏大敘事、整齊劃一的集體操審美，而是他們的教育、生活只能看到、只能接受到宏大敘事和集體操... 所以他們必須吐槽，必須反對，但手中唯一的武器只有北京奧運會開幕式。新時代了，老中至少也要發明點新名詞，比如『新質東方美學』，才能扯成一桿大旗」。

kkilokil認為，老中在內的極右翼「已經失去了對具體的人的關懷、失去了對愛的探索、失去了愛人的能力。他們想要的就是宏大敘事，就是他們作為社會特權階層地位的被保障。你突然把少數群體扔在他面前他就急了：憑什麼這些老鼠現在也能和我坐一桌吃飯了？ 」

朋友多半從事藝術工作的網友Mysteryoflovestella則大讚，「這次巴黎奧運會的開幕式被他們誇爆了，似乎每個人都熱淚盈眶。只是大概看了看我就已經感受到了某種難以名狀的情緒，真的好好啊，巴黎，法國，新浪潮，自由，浪漫，愛，永遠的藝術之都」。

巴黎奧運 法國

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