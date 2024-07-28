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印度總理莫迪傳8月訪問基輔 俄烏戰爭後首次

中央社／ 新德里27日綜合外電報導
印度總理莫迪。（路透）
印度總理莫迪。（路透）

印度媒體報導，總理莫迪（Narendra Modi）可能8月出訪烏克蘭，這是他自俄烏戰爭爆發後首度訪烏，而數星期前，他剛在莫斯科會晤俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

路透社報導，烏克蘭駐印度大使館表示，他們目前沒有可對外分享的資訊。印度大使館也未立即置評。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭之後遭西方各國制裁，然而諸如印度和中國等「友好」國家則是繼續與俄貿易往來。

印度至今未直接怪罪俄羅斯，而是呼籲俄烏透過對話和外交手段解決衝突。

莫迪會見蒲亭時，剛發生了俄羅斯飛彈擊中基輔一間醫院的事件，造成至少41人喪生。莫迪當時告訴蒲亭說，無辜孩童喪生是「痛苦又恐怖」的事情。

俄羅斯否認攻擊這間醫院。

美國國務院曾對印俄關係提出關切，特別是美方正尋求加強美印關係，盼印方能作為抗衡崛起中國的潛在勢力。

新德里當局則是尋求加深與西方各國的連結，同時維持與俄羅斯現有關係。

印度「印刷報」（The Print）報導指出，莫迪出訪的最終日期尚未獲得確認。

俄羅斯 印度 莫迪

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