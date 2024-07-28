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仁愛礁臨時安排…衝突降溫 陸警告菲勿出爾反爾

聯合報／ 記者廖士鋒、編譯茅毅／綜合報導

廿六日在寮國東協外長會議，中共外事辦主任兼中國大陸外長王毅在會見菲律賓外長馬納羅時，就仁愛礁（仁愛暗沙）甫達成的運補問題臨時性安排提到，關鍵是菲方履行承諾，別再出爾反爾，否則中方必將堅決回應。他也又再提醒菲方，若引進美國中導系統，將在區域內製造緊張對立和引發軍備競賽，不符菲國利益。

王毅向馬納羅說，中菲近年來交往的經驗教訓一再證明，良好的關係建設起來不易、破壞起來卻很容易。當前兩國關係又面臨嚴重困難挑戰，根源在於菲方再三違背雙方共識和自身承諾，不斷推進海上侵權，並放大輿論炒作，中方對此嚴重關切並堅決反對。

對仁愛礁現況，王毅表示，中方最近就人道主義生活物資運補問題與菲方達成臨時性安排，但關鍵是菲方別再朝令夕改、別再反覆倒退和節外生枝，否則中方必將堅決回應。

馬納羅則指稱，近期中菲舉行南海磋商機制會議，就管控海上局勢達成共識，除體現雙方善意，也不影響各自立場，菲方願落實這些共識。

「王馬會」後，中國海警局同日表示，菲方派一艘民船對擱淺在仁愛礁的菲國軍艦運送生活物資，中方加以確認並全程監管。中國大陸外交部也強調，運補作業是在中方提前被告知下進行，經中方現場確認，僅運送人道生活物資，中方予以放行。菲國外交部則聲明，運補中未發生任何不愉快。

對前述臨時性安排，美聯社廿七日報導，菲國外交部宣稱，在菲國專屬經濟區（ＥＥＺ）內合法及例行的人員輪調及運補任務，歸功於菲國海軍和海防隊人員的專業，以及菲國國安會、國防部及外交部間的緊密協調。

一位菲國安全高官說，這是海警船在仁愛礁近海首次未像過去多次般，尾隨或攔截菲船。該報導稱，中菲雙方均未公布這項臨時性安排。

國安會 王毅

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