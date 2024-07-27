因應台灣有事等安保環境 駐日美軍將新設司令部

鑑於台灣有事（兩岸衝突）及北韓的局勢，駐日美軍將新設「統合軍司令部」，以加強與日本自衛隊的指揮統制合作。明天在東京召開的美日外交國防部長2加2會談將針對此事做確認並記載入聯合聲明。

日本經濟新聞報導，駐日美軍將新成立「統合軍司令部」，以擴大駐日美軍的功能，加強與日本自衛隊之間的合作。美日兩國政府將成立作業小組研商合作方法。考慮到台灣有事（兩岸衝突）、北韓的動向等，美軍和日本自衛隊認為有必要深化在亞洲的共同運用。

日本自衛隊2024年度末期（明年春天之前）將成立了一個約240人規模的「統合作戰司令部」，負責日本陸海空自衛隊一體運用的任務，駐日美軍將新成立的「統合軍司令部」將成為日本自衛隊的「統合作戰司令部」的對應單位。

報導說，為了強化美日合作，日方要求駐日美軍成立「統合軍司令部」。

美軍在日本有陸海空軍及陸戰隊共約5萬5000名軍人，但位於東京的橫田基地的駐日美軍司令部未擁有部隊運用權限及作戰指揮權，而是位於夏威夷的印度太平洋軍司令部才擁有權限。

鑑於亞洲周邊的安全保障環境惡化，駐日美軍統合軍司令部的成立，將被賦予部隊的作戰指揮權，規模可能與日本自衛隊將成立的統合作戰司令部相同。預料，在美日聯合訓練、因應有事（有緊急狀況）時的美日作戰計畫的策劃等將可更為順利。日本自衛隊及美軍的指揮權則是個別維持。

日本朝日新聞報導，美方已告知日方，駐日美軍司令部將重新整編，新成立具有作戰指揮權的司令部。

今年4月美日領袖在美國舉行高峰會時，雙方同意將加強指揮統制，美方於是著手研議具體的體制。但是，美軍所擁有的資訊、裝備遠多於日本自衛隊，有關指揮統制的合作，日方的作戰指揮權的獨立性能否確保，將是最大的課題。