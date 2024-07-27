寮國舉行東亞高峰會外長會 澳洲東協籲「結束緬甸內戰」
東亞高峰會外長會議、東協區域論壇今天在寮國進行，澳洲與東協各國外長敦促緬甸軍政府終止日益加劇的內戰，譴責平民受到暴力對待，並促請各方遵循議定的和平計畫。
路透社報導，澳洲外交部長黃英賢今天在東亞高峰會（EAS）外長會議、東南亞國家協會區域論壇（ARF）會前告訴記者，自緬甸將領2021年發動政變奪權以來，澳洲高度關切緬甸內戰，並敦促緬甸軍政府領導人信守承諾，遵行東協（ASEAN）先前達成的「5點共識」和平計畫。
黃英賢提到：「我們看到衝突正在造成不穩定、不安全、死亡與痛苦。」
她還說：「基本上，我代表澳洲傳達給（緬甸軍政府）這個政權的訊息就是，你們或你們的人民都無法這樣長期持續下去。我們敦促他們（軍政府領導人）改循不同途徑，認真考慮東協已達成的5點共識。」
東協各國外長同樣發聲譴責軍政府治下緬甸境內針對平民的暴力行徑，並敦促各方結束戰鬥且遵循議定的和平計畫。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今早抵達寮國，預計也會談到緬甸內戰。他將與東協外長會面，並和中國外長王毅舉行雙邊會談。
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