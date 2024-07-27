勢力牽動墨西哥犯罪版圖 毒梟在美被捕辯稱無罪

惡名昭彰的贊巴達（Ismael "El Mayo" Zambada）據說是墨西哥「西納羅亞」販毒集團（Sinaloa Cartel）創辦人之一，他昨天在美國德州被捕，今天針對販毒指控自稱無罪。

美國執法部門這次一舉逮捕贊巴達與另一名墨西哥毒梟之子何瓦金（Joaquin Guzman Lopez），可能劇烈改變墨西哥的犯罪版圖。

路透社報導，贊巴達在德州被控持續從事犯罪活動、共謀毒品進口和洗錢等。法庭紀錄顯示，贊巴達命人代表他提出無罪抗辯，治安法官柏東（AnneBerton）已接受。

根據法庭紀錄，據信已年過七旬的贊巴達今天坐著輪椅在德州出庭，司法人員向他宣讀了權利和指控內容。

贊巴達被視為墨西哥史上勢力最大毒販之一，與「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）共同創立西納羅亞集團。古茲曼2017年被引渡到美國，正在一座戒備森嚴的監獄服無期徒刑。

贊巴達與古茲曼之子何瓦金在美面臨多項控訴，他們涉嫌將大量芬太尼和其他毒品輸送到美國街頭。過量使用芬太尼已成18歲到45歲美國人的主要死因。

贊巴達與何瓦金昨天搭乘私人飛機於德州艾爾帕索（El Paso）落地後被捕。

3名知情的現任和卸任美國官員透露，是何瓦金把贊巴達誘騙到美國來。贊巴達的律師也說：「我的當事人不是自願來到美國。」

贊巴達與何瓦金落網，可能在他們位於墨西哥西納羅亞州的地盤引發動盪甚至暴力。墨西哥國防部今天表示，已派遣200名特種部隊軍人前往當地維安。