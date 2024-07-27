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勢力牽動墨西哥犯罪版圖 毒梟在美被捕辯稱無罪

中央社／ 紐約26日綜合外電報導
墨西哥安全部長羅莎在新聞發布會上通報了矮子古茲曼之子何瓦金和贊巴達被拘留的情況。路透
墨西哥安全部長羅莎在新聞發布會上通報了矮子古茲曼之子何瓦金和贊巴達被拘留的情況。路透

惡名昭彰的贊巴達（Ismael "El Mayo" Zambada）據說是墨西哥「西納羅亞」販毒集團（Sinaloa Cartel）創辦人之一，他昨天在美國德州被捕，今天針對販毒指控自稱無罪。

美國執法部門這次一舉逮捕贊巴達與另一名墨西哥毒梟之子何瓦金（Joaquin Guzman Lopez），可能劇烈改變墨西哥的犯罪版圖。

路透社報導，贊巴達在德州被控持續從事犯罪活動、共謀毒品進口和洗錢等。法庭紀錄顯示，贊巴達命人代表他提出無罪抗辯，治安法官柏東（AnneBerton）已接受。

根據法庭紀錄，據信已年過七旬的贊巴達今天坐著輪椅在德州出庭，司法人員向他宣讀了權利和指控內容。

贊巴達被視為墨西哥史上勢力最大毒販之一，與「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）共同創立西納羅亞集團。古茲曼2017年被引渡到美國，正在一座戒備森嚴的監獄服無期徒刑。

贊巴達與古茲曼之子何瓦金在美面臨多項控訴，他們涉嫌將大量芬太尼和其他毒品輸送到美國街頭。過量使用芬太尼已成18歲到45歲美國人的主要死因。

贊巴達與何瓦金昨天搭乘私人飛機於德州艾爾帕索（El Paso）落地後被捕。

3名知情的現任和卸任美國官員透露，是何瓦金把贊巴達誘騙到美國來。贊巴達的律師也說：「我的當事人不是自願來到美國。」

贊巴達與何瓦金落網，可能在他們位於墨西哥西納羅亞州的地盤引發動盪甚至暴力。墨西哥國防部今天表示，已派遣200名特種部隊軍人前往當地維安。

墨西哥 德州 美國

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