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驚！巴黎奧運開幕式男舞者下體走光 「蛋蛋外露」畫面遭瘋傳
巴黎奧運開幕式於當地時間26日晚間登場，精彩演出不停歇，但卻也頻頻出現令人尷尬的畫面，除了稍早南韓代表團搭船進場時，被現場播報員誤稱為北韓外，一名舞者疑似動作太大導致下體外露，赤裸裸的睪丸直接被轉播大放送。
每日郵報報導，奧運開幕式上除了Lady Gaga和席琳狄翁等知名歌手的演出緊抓觀眾眼球外，一名舞者也意外成為網路熱議話題。
根據一名X用戶指出，在開幕式期間，當轉播鏡頭掃過船上的表演者時，有一名舞者的睪丸似乎從短褲內掉出來。
根據畫面，疑似是舞者的表演服太短，才會在劇烈的舞蹈動作後，導致褲子滑上大腿根部，造成走光。目前尚不清楚該名舞者來自哪個表演團隊，但畫面已被全球瘋傳。
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