快訊

《歌手2024》歌王出爐！那英淚崩 連吐4次「真沒想到」

民代助理費案例多…有人重判、有人緩刑 究竟為哪樁？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

驚！巴黎奧運開幕式男舞者下體走光 「蛋蛋外露」畫面遭瘋傳

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
一名舞者疑似動作太大導致下體外露。取自X
一名舞者疑似動作太大導致下體外露。取自X

巴黎奧運開幕式於當地時間26日晚間登場，精彩演出不停歇，但卻也頻頻出現令人尷尬的畫面，除了稍早南韓代表團搭船進場時，被現場播報員誤稱為北韓外，一名舞者疑似動作太大導致下體外露，赤裸裸的睪丸直接被轉播大放送。

每日郵報報導，奧運開幕式上除了Lady Gaga和席琳狄翁等知名歌手的演出緊抓觀眾眼球外，一名舞者也意外成為網路熱議話題。

根據一名X用戶指出，在開幕式期間，當轉播鏡頭掃過船上的表演者時，有一名舞者的睪丸似乎從短褲內掉出來。

根據畫面，疑似是舞者的表演服太短，才會在劇烈的舞蹈動作後，導致褲子滑上大腿根部，造成走光。目前尚不清楚該名舞者來自哪個表演團隊，但畫面已被全球瘋傳。

2024巴黎奧運 北韓 巴黎奧運 巴黎奧運熱點 網路

延伸閱讀

巴黎奧運／蒙面火炬手是誰？開幕式神秘人引起熱議

奧運開幕／席琳狄翁獻唱法傳奇女伶名曲 開幕式畫夏完美句點

奧運開幕7看點！楊紫瓊「特殊身分」見證開幕、席琳狄翁罹罕病美聲復出　南韓C位進場陸網酸爆

奧運開幕／非傳統塞納河開幕式順利結束 法國總統：我們辦到了

相關新聞

驚！巴黎奧運開幕式男舞者下體走光 「蛋蛋外露」畫面遭瘋傳

巴黎奧運開幕式於當地時間26日晚間登場，精彩演出不停歇，但卻也頻頻出現令人尷尬的畫面，除了稍早南韓代表團搭船進場時，被現...

G7首例！義大利暌違12年任命駐敘利亞大使

義大利外交部長塔加尼宣布，為使各界關注敘利亞局勢，義大利將在暌違12年後任命駐敘利亞大使。義大利將是七大工業國集團（G7...

陸爆買害價格漲？日本大啖平價牛丼日子恐回不去了

幾年前，某品牌的滷肉飯宣布漲價，隨即遭到炎上，各界咸認滷肉飯作為台灣的國民美食之一，價格理當親民，尤其是不該剝奪勞動階級的小確幸。如同滷肉飯之於台灣，日本的平價國民美食之一的牛丼，售價在10年悄悄上漲五成，有分析甩鍋給中國的爆買，其實內情沒那麼單純......

巴黎奧運搞烏龍！南韓代表隊遊河進場 卻被播報成「北韓」

巴黎奧運開幕式於當地時間26日晚間登場，但卻出現尷尬一幕，當南韓代表團搭船進場時，現場法文和英文廣播卻誤稱他們來自「北韓...

奧運迷會來看展覽嗎？ 巴黎藝術界出招應變

巴黎奧運開幕，擁擠的人潮、混亂的交通、以運動愛好者為主的遊客，是否衝擊今夏巴黎的美術館與藝術市場？鑑於2012年倫敦奧運...

美中台博弈／美國選情突變 烏克蘭與以色列領導人倉惶因應留後路

這一周以來，由於美國選舉形勢突變，國際政治隨之轉移，俄烏戰爭與加薩戰爭，同時發生質變；現任總統拜登退選即將下台，前總統川普可望回任，烏克蘭總統澤倫斯基急著要與川普通話，希望他不至於一上台，就把烏克蘭推入火坑，以色列總理內唐亞胡訪美，海湖莊園會見川普，也是他最重要的行程，兩人雖然急著與川普拉關係，不過以現在民調這麼近，也擔心站錯邊、押錯寶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。