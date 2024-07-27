驚！巴黎奧運開幕式男舞者下體走光 「蛋蛋外露」畫面遭瘋傳

幾年前，某品牌的滷肉飯宣布漲價，隨即遭到炎上，各界咸認滷肉飯作為台灣的國民美食之一，價格理當親民，尤其是不該剝奪勞動階級的小確幸。如同滷肉飯之於台灣，日本的平價國民美食之一的牛丼，售價在10年悄悄上漲五成，有分析甩鍋給中國的爆買，其實內情沒那麼單純......

2024-07-27 11:30