快訊

巴黎奧運／楊勇緯、麟洋配都要亮相 中華隊首日出賽選手一次看

前天獲報「社子島目擊男子入河消失」 警消今尋獲遺體

他感嘆iPhone為何容易過熱「燙到可煎牛排」？內行曝少了關鍵1物

G7首例！義大利暌違12年任命駐敘利亞大使

中央社／ 羅馬26日專電
義大利外交部長塔加尼。歐新社
義大利外交部長塔加尼。歐新社

義大利外交部長塔加尼宣布，為使各界關注敘利亞局勢，義大利將在暌違12年後任命駐敘利亞大使。義大利將是七大工業國集團（G7）中首個恢復對敘利亞外交活動的國家。

敘利亞長期內戰，成為全球最大難民源頭，義大利與奧地利政府22日發表共同聲明，呼籲歐盟不應只關注俄烏戰爭、加薩衝突，應儘快更新對敘利亞的戰略布局，將敘利亞問題放在「優先議程」。

路透社、Euronews、義大利「共和報」（LaRepubblica）等媒體報導，義大利外交部針對敘利亞議題再度出招，副總理兼外長塔加尼（AntonioTajani）昨天在議會委員會談話時，宣布義大利將重啟與敘利亞的外交關係。

這將使義大利成為G7當中，第一個在敘利亞內戰爆發後，重新在敘利亞首都大馬士革恢復大使館的國家。

義大利2012年召回駐大馬士革使館所有人員，暫停在敘利亞一切外交活動，以抗議敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）對當地人民的暴力統治。

敘利亞2011年爆發內戰，阿塞德近年在伊朗、俄羅斯協助下，逐步擊退反對陣營，控制敘利亞大部分國土，敘利亞內戰導致數十萬人死亡，數百萬難民逃往歐洲。

路透社等媒體報導，義國外交部目前派遣的敘利亞特使拉瓦南（Stefano Ravagnan），將被任命為義大利駐敘利亞大使。

目前有6個歐盟國家在大馬士革設有大使館，包括羅馬尼亞、保加利亞、希臘、賽普勒斯、捷克、匈牙利。七大工業國集團的美、日、英、加拿大、法、德等，都未恢復駐敘利亞大使館。

敘利亞 羅馬尼亞 義大利

延伸閱讀

被義大利政府「清理」的史卡拉法籍行政總監 將轉往瑞士任職

投預算治水能除水患？ 學者破迷思：會淹水仍會淹

敘利亞總統阿塞德在莫斯科會見普亭 與土耳其可能恢復關係

歐盟法治報告 嚴批義大利媒體處境、司改成果

相關新聞

巴黎奧運搞烏龍！南韓代表隊遊河進場 卻被播報成「北韓」

巴黎奧運開幕式於當地時間26日晚間登場，但卻出現尷尬一幕，當南韓代表團搭船進場時，現場法文和英文廣播卻誤稱他們來自「北韓...

G7首例！義大利暌違12年任命駐敘利亞大使

義大利外交部長塔加尼宣布，為使各界關注敘利亞局勢，義大利將在暌違12年後任命駐敘利亞大使。義大利將是七大工業國集團（G7...

陸爆買害價格漲？日本大啖平價牛丼日子恐回不去了

幾年前，某品牌的滷肉飯宣布漲價，隨即遭到炎上，各界咸認滷肉飯作為台灣的國民美食之一，價格理當親民，尤其是不該剝奪勞動階級的小確幸。如同滷肉飯之於台灣，日本的平價國民美食之一的牛丼，售價在10年悄悄上漲五成，有分析甩鍋給中國的爆買，其實內情沒那麼單純......

奧運迷會來看展覽嗎？ 巴黎藝術界出招應變

巴黎奧運開幕，擁擠的人潮、混亂的交通、以運動愛好者為主的遊客，是否衝擊今夏巴黎的美術館與藝術市場？鑑於2012年倫敦奧運...

美中台博弈／美國選情突變 烏克蘭與以色列領導人倉惶因應留後路

這一周以來，由於美國選舉形勢突變，國際政治隨之轉移，俄烏戰爭與加薩戰爭，同時發生質變；現任總統拜登退選即將下台，前總統川普可望回任，烏克蘭總統澤倫斯基急著要與川普通話，希望他不至於一上台，就把烏克蘭推入火坑，以色列總理內唐亞胡訪美，海湖莊園會見川普，也是他最重要的行程，兩人雖然急著與川普拉關係，不過以現在民調這麼近，也擔心站錯邊、押錯寶。

轟炸機遠赴白令海 陸專家：首次但不會是最後一次

中國大陸國防部廿五日證實在白令海舉行第八次中俄聯合空中戰略巡航。專家指出，這是共軍轟炸機飛離中國本土最遠的一次，雖是首次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。