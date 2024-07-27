巴黎奧運搞烏龍！南韓代表隊遊河進場 卻被播報成「北韓」

巴黎奧運開幕式於當地時間26日晚間登場，但卻出現尷尬一幕，當南韓代表團搭船進場時，現場法文和英文廣播卻誤稱他們來自「北韓」。對此，大韓體育會表示，已舉行會議討論如何應對，預計今天表明立場與相關對策。

韓聯社報導，南韓代表隊26日晚間與剛果民主共和國、庫克群島、哥斯大黎加和象牙海岸共和國代表隊共享一艘船進場，而根據法文字母順序，南韓被排在第48順位。

未料當南韓選手團搭船進場時，場內的法文與英文廣播，卻分別介紹他們為「Republique populaire democratique de core」與「Democratic People's Republic of Korea」，這是「朝鮮民主主義人民共和國」的意思，代表北韓。南韓的正確英文名稱為「Republic of Korea」，沿著塞納河設置的大螢幕和面向國際觀眾的電視字幕也正確無誤。

對此，大韓體育會關係人士表示，開幕式結束後才得知這件事，已緊急舉行內部會議，向文化體育觀光部報告此事。預計27日在記者中心（MPC）表明立場與相關對策。

南韓文化體育觀光部表示，第二次官張美蘭（音譯）已在巴黎要求與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）談話，今後也將委託外交部向法國政府表達強烈抗議。

報導指出，北韓選手出場時，場內廣播沒有任何失誤，痛批「這是讓北韓二度進場的荒謬開幕式」。