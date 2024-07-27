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奧運迷會來看展覽嗎？ 巴黎藝術界出招應變

中央社／ 巴黎27日專電
圖為法國羅浮宮一景。路透
圖為法國羅浮宮一景。路透

巴黎奧運開幕，擁擠的人潮、混亂的交通、以運動愛好者為主的遊客，是否衝擊今夏巴黎的美術館與藝術市場？鑑於2012年倫敦奧運藝術界的失利經驗，巴黎部分美術館為收支平衡直接關閉，或策劃闔家歡樂的主題吸引人潮。

美國藝術媒體Art News在22日發文批評「巴黎奧運讓藝廊陷入困境」，指出7月本是藝廊界所期待的好月，尤其許多富有的收藏家因為奧運前來巴黎，但由於塞納河兩側自18日至26日實行嚴格的QR碼通行方案，造成外國遊客申請不易，更在繁複的鐵欄杆中不得其門而入，例如位於塞納河畔旁聖傑曼德佩區（Saint Germain des Prés）的眾多藝廊強力抗議，因為他們的顧客即使出示預約證明，警方仍不放行。

費加洛報（Le Figaro）20日引述2012年倫敦奧運就因交通不便流失大量觀眾，如大英博物館減少25%、國立美術館與動物園都減少40%，然而一切在倫敦奧運結束後，這些博物館又重新爆滿。

為維持巴黎的藝術形象，法國文化部要求所有國立機構如羅浮宮、奧塞美術館、龐畢度藝術中心、布朗利河岸美術館等在奧運期間需持續開放。然而如何在奧運期間吸引遊客前來，只能各憑本事！

法國藝術雜誌Beaux-Arts在6月號發表長篇報導「美術館能否贏得奧運迷的心呢」，亦以倫敦奧運經驗，分析體育迷未必是藝術迷；並從法國旅遊局的統計，預估今夏的巴黎遊客將以年輕人和男性居多，與過往的成年人和女性為主不同。為此，龐畢度藝術中心推出老少咸宜「漫畫展」；在廣場設置可以玩滑板的藝術雕塑，歡迎民眾免費使用；更與Nike品牌合作，在整棟外牆播放巨型的流動影像。

法國國家自然史博物館集團（Musée nationald'histoire naturelle）也在奧運期間打家庭牌，保留植物園與動物園，但關閉人類博物館，租給法國電視台與美國國家廣播公司（NBC）轉播使用。以前衛藝術為主的東京宮（Palais de Tokyo）也在奧運期間關閉，租給奧運接待服務應用商On Location，提供觀看賽事與用餐的場所。

以政治性當代影像為主的巴黎網球場美術館（Jeude Paume），因考量觀眾主要來自巴黎與其郊區，決定自5月中至9月底完全關閉，預計損失60萬至70萬歐元（約新台幣2138萬至2495萬元）。

在巴黎眾多美術館中，小皇宮（Petit Palais）可能是巴黎奧運的最大獲益者，不僅得到修復壁畫、改善照明的資金，也成為7月14日迎接奧運聖火的第一個巴黎場館，能藉由轉播在世界提升知名度。奧運期間，小皇宮因應文化奧運主題，推出特展「運動中的身體」（Le Corps en mouvement），參觀免費且不需預約。

巴黎奧運 法國 美術館

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