巴黎奧運開幕式前夕 法國高鐵遭縱火攻擊

巴黎奧運於當地時間26日晚間開幕，但在此前幾小時，法國高鐵網絡遭受包括縱火攻擊在內的「惡意行為」，導致交通系統中斷，至少80萬人受影響，也為本屆奧運蒙上一層陰影。

歷來規模最大的奧運開幕式，將在塞納河上登場，這是奧運首度在水面上進行開幕式，動員數百位藝術家費心設計和表演，架設80面超大螢幕，空拍機等不同形式攝影機的數量，更是上屆東京奧運的三倍，估計將有逾32萬現場觀眾，以及10億人在螢幕前觀看轉播。

但開幕前的這場攻擊，將嚴重擾亂交通直至本周末，衝擊法國西部、北部、東部各地和比利時交通運輸，連歐洲之星（Eurostar）也停駛許多列車。

法國國家鐵路公司表示：「這是一次大規模的重大攻擊事件，旨在癱瘓高速列車網絡」，許多路線將不得不取消服務，這種情況將持續到「至少整個周末，以進行維修」，許多列車班次不是誤點，就是取消。

針對高鐵路網的襲擊行動，在奧運開幕前夕進行無疑放大恐懼氛圍。為維護奧運安全，法國當局已部署逾4.5萬名警力、1萬名士兵、2,000名民間安全人員。