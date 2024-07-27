反猶太主義升溫 西方猶太人移民以色列意願增加

以色列「回歸法」賦予全球猶太人及其家屬移居以色列的權利。去年以哈開戰後，初期移民以色列人數受影響，但預計今年對移民以色列感興趣的西方猶太人及其申請數量將大幅增加。

以色列1950年7月通過「回歸法」，賦予猶太人或擁有一位或多位猶太祖父母的人，以及其配偶移居以色列並獲得公民身份的權利。1970年，該法擴展至擁有至少一位猶太祖父母的人以及與猶太人結婚的人，無論他們是否被正統猶太法律認定為猶太人。

「回歸法」實施後，根據該法移民以色列的人數平均每年約3萬人，主要來自前東歐國家。1990年蘇聯解體後，以色列經歷了一次移民高峰，近100萬前蘇聯猶太人及其家屬在10年內移居以色列。2001年後移民人數逐漸回落至每年約2萬人。

2022年2月俄烏戰爭爆發後，又激起來自烏克蘭和俄羅斯的移民潮，當年移民人數增至近7萬5000人。去年10月7日，以色列遭巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）突擊邊境並發射數千枚飛彈，屠殺至少1200名邊境社區居民，並挾持約240人為人質，進而引發持續至今逾9個月的以哈戰爭。

儘管以色列一直處於緊張局勢，根據以色列移民部門的數據，2023年仍有約4萬5000新移民。

根據以色列國會今年5月20日的報告，截至2024年，已有1萬1361名新移民抵達以色列，促使移民委員會主席呼籲制定緊急移民計劃，因為全球「反猶太主義」逐漸升溫。

委員會預測，到年底將有額外的1萬5499名移民。移民高峰預計在夏季出現，7月至9月間將有8266名移民抵達。移民部門估計2024年總共將有3萬到3萬7000名移民，其中東歐移民數量減少，西方國家移民數量增加。

創於2002年的Nefesh B'Nefesh（希伯來語意為「靈魂與靈魂」）是一家致力於促進、鼓勵和協助北美地區猶太人移民到以色列的非營利組織。其共同創始人兼執行董事拉比法斯（Rabbi Yehoshua Fass）5月底對耶路撒冷郵報（The Jerusalem Post）表示：「自10月7日以來，我們已經看到北美猶太人對阿里亞（Aliyah，專指移民以色列的希伯來語， 有「上升」之意）興趣大幅增加，我們正在盡一切努力將這種興趣轉化為實際的阿里亞。」法斯指出，北美猶太人對阿里亞的興趣比去年同期增加90%。

耶路撒冷郵報17日報導，自以哈戰爭爆發以來，有3714名法國猶太人開始辦理移民以色列的文件。據以色列議會「移民、吸收和僑居事務委員會」會議透露的數據顯示，大約有38%的法國猶太人正在考慮移民。會議還討論了全球「反猶太主義」的爆發、保護猶太僑民社區以及政府對移民潮的吸收能力的評估。

Decker, Pex, Levi律師事務所創辦人、律師沛克（Joshua Pex）是以色列移民和取得合法身份領域的先驅律師之一。日前在接受中央社記者採訪時，沛克表示：「以哈戰爭爆發後，對移民以色列的趨勢確實有影響，但並非如預期。一方面，越來越多的人聯繫我們事務所，尋求獲得奧地利或德國護照，或其他歐洲國家的護照，這是出於『以防萬一』的心態，但多數以色列人即使擁有外國護照，也只是備用。」

沛克說 ：「但另一方面，阿里亞（移民以色列）申請和來自國外的有意願者數量急劇增加。此外，家庭團聚在以色列的申請，如外國公民配偶及其子女的合法身份等，仍然如常進行。」

最讓沛克感到意外的是：「除了以色列人歸國和新移民外，我們辦公室收到了數百份來自外國公民（包括非猶太人）的申請，他們希望加入以色列國防軍。對於那些沒有資格移民以色列的人來說，這是不可能的，但我們就是為他們提供其他志願服務和捐贈的途徑。」

最後沛克強調自戰爭爆發以來，以色列內政部注意到阿里亞申請數量急劇增加，這歸因於全球「反猶太主義」的增加以及散居各地猶太人和以色列人之間同舟共濟的情感。