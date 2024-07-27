轟炸機遠赴白令海 陸專家：首次但不會是最後一次

中國大陸國防部廿五日證實在白令海舉行第八次中俄聯合空中戰略巡航。專家指出，這是共軍轟炸機飛離中國本土最遠的一次，雖是首次、但不會是最後一次。

共軍與俄軍始於二○一九年的聯合空中戰略巡航，原本範圍是在日本海與東海為主，此次中方證實在白令海的軍事行動後，還強調「不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關」。

中共黨媒環球時報廿六日引述中國軍事專家張學峰分析報導，美方雖未公布具體攔截空域，但「可以肯定這是中國轟炸機執行戰略巡航任務中，距中國本土最遠的一次，這是首次但不會是最後一次」。轟６經不斷升級改進，性能獲大幅提升，可攜帶遠程對地飛彈，在敵機攔截半徑外進行對地對海打擊，最新型號還能空中加油，進一步擴大嚇阻半徑。

中國官媒央視則引述中國軍事專家王明志分析報導，此次巡航與前七次相比，在區域上取得重大突破，首次飛到高緯度地區，凸顯中國空軍實戰訓練能力有很大飛躍，在陌生的區域及氣象條件進行長時間巡航，反映出共軍綜合保障能力已有大幅提升。

另外，紐約時報廿五日報導說，自中俄於二○一九年首次實施戰略轟炸機聯合巡弋後，兩軍聯演頻率增加。除挑釁華府及其盟友，兩軍也藉此演練聯合作戰，以滿足戰時需求。

來自中國的支持，成為俄國致力終結美國主導國際社會現況的一環，也藉此回應美國與其盟友的例行聯合軍演。柏林智庫卡內基俄羅斯歐亞中心主任陳寒士分析，俄國正向美國傳遞其並不孤單的信號，而且其夥伴中國擁有龐大核武庫。

中俄兩軍聯演雖並非新鮮事，但美國國防部副部長希克斯日前指稱，中國謀求在北極地區的更大影響力，中俄在北極的合作不斷加深令人擔憂。

美國國防部助理副部長佛格森近日也提到，儘管中俄合作不斷增加，但仍流於表面，尤其是從軍事角度看。聯演也許給外界很深印象，但無法與美國與其盟友進行的深度合作相比。