中俄轟炸機飛美防識區 遭攔截

對美國和加拿大戰機於台灣時間廿五日在阿拉斯加州沿海的美國防識區（ＡＤＩＺ），攔截俄羅斯及中國大陸轟炸機，美國國防部長奧斯丁同日說，這是首次看到中俄這樣一起飛行，美方已加以密切跟監與攔截。紐約時報報導說，此舉是中俄對華府發出兩國軍事關係愈來愈深化的針對性信號。

美加共組的北美航太防衛司令部（ＮＯＲＡＤ）指稱，兩架俄國ＴＵ–９５和兩架中國轟６飛入阿拉斯加附近的國際空域，由於並未進入美加領空，因此未被視為威脅。

奧斯丁廿五日在記者會表示，「我認為（這些中俄轟炸機）飛最近的時候，距我們海岸約兩百哩（約三二二公里）」，但「我們能進行攔截，若再有這種情況，若有來自任一方的一切挑戰，我完全相信北方司令部及ＮＯＲＡＤ將做好準備」。

奧斯丁還說，對此，美國發出的訊息就是，美軍時時刻刻保持準備就緒，若美國面臨挑戰威脅，美軍將隨時待命「做正確的事」。

由於本月美國政局動盪，從前總統川普遇刺到總統拜登宣布放棄尋求連任，故引發外界對中俄轟炸機此時飛近美國領空的揣測，奧斯丁則認為，「這種事可能很早就提前計畫好了」。但他也坦言對中俄目前（深化中）的關係感到擔憂，尤其中國「正為俄國在烏克蘭非法又沒必要的戰爭提供支持」。

奧斯丁提到，「美國的對手是否在此時考驗著我們？他們向來考驗著我們」，這就是他們的角色與行為本質，「我覺得這個時間點也沒什麼不同」。另外，美國國務院發言人米勒廿五日要美國對手們三思，別誤以為美國在當前的政局變動下，就忘記關注本國面臨的國安挑戰，美國仍將適時對這些對手做出回應。

共和黨籍阿拉斯加聯邦參議員穆考斯基在社群媒體Ｘ寫道，中俄此舉是美國對手前所未有的挑釁。她並稱讚美加的綜合及同步反應。

中國國防部發言人張曉剛廿五日則宣稱，此次行動不針對第三方；俄國國防部同日亦聲明，這次俄中空中聯演是今年兩國軍事合作計畫的一環，共持續五小時。

據ＮＯＲＡＤ去年聲明，自二○○七年以來，美加兩軍每年平均已在ＡＤＩＺ攔截六至七架俄國軍機，但該空域對中國軍機而言則很遠。中俄轟炸機首次聯合巡弋是二○一九年在南韓與日本間的空域。日本防衛省已愈來愈擔憂中俄此舉，以及這對日本和該地區安全產生的潛在威脅。