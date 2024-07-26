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斯里蘭卡9月21日總統大選 2022年經濟動亂後首場投票

中央社／ 可倫坡26日綜合外電報導
現年75歲的斯里蘭卡現任總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）已登記為獨立候選人。 美聯社
現年75歲的斯里蘭卡現任總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）已登記為獨立候選人。 美聯社

南亞島國斯里蘭卡的選舉委員會今天宣布，將於9月21日舉行總統大選。這將是斯里蘭卡自2022年因空前經濟危機而爆發動亂、導致前總統逃亡海外後，首度由全民選出新總統。

法新社報導，現年75歲的斯里蘭卡現任總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）已登記為獨立候選人。他在前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）逃到海外並請辭後先是擔任代理總統，同年再由國會選出成為總統。

斯里蘭卡2022年爆發債務違約，全國數月糧食、燃料和藥品短缺，引發民眾上街抗議，並在氣氛最激昂時闖入拉賈帕克薩的總統府。今年9月大選將是這場動亂以來首度檢驗民意。

斯里蘭卡2022年落入史上最嚴重經濟衰退，國內生產毛額（GDP）萎縮達7.8%。如今經濟已走出谷底，通貨膨脹率也已由危機最嚴重時的70%頂峰降回正常水準。威克瑞米辛赫去年並與國際貨幣基金（IMF）達成29億美元（約新台幣951億元）紓困金協議。

在斯里蘭卡選委會宣布的5週競選期間，經濟議題預料會是主要焦點。威克瑞米辛赫將面臨至少2位競選對手主打反對他的政府為滿足IMF紓困條件而採取的撙節措施。

他為了平衡財政收支所實施的加稅和取消豐厚電費補助等政策，令民眾大為不滿。斯里蘭卡在野政黨已承諾將重新談判IMF紓困案條件。

儘管斯里蘭卡經濟危機高峰時的數月物資短缺如今已成遙遠記憶，但許多民眾表示，威克瑞米辛赫的撙節措施使得他們難以餬口。

目前為止威克瑞米辛赫的主要對手是現年57歲的普瑞馬達沙（Sajith Premadasa），他曾是威克瑞米辛赫同黨盟友，如今則是反對派領袖。另有左派政黨提名的現年55歲黨魁迪桑納亞奇（Anura KumaraDissanayake）出馬角逐總統大位。

普瑞馬達沙矢言繼續進行經濟改革及IMF的紓困方案，但他承諾降低威克瑞米辛赫實施的加稅，以緩和民眾受到的財務衝擊。曾任農業部長的迪桑納亞奇政見則包括反對國有企業私有化。

IMF 斯里蘭卡 經濟衰退

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