因應潛在對陸衝突 美軍闢建澳洲北部基地設施

路透社檢視相關文件並訪問美國和澳洲的防務官員後報導，美軍正於澳洲北部闢建基礎設施，以便在跟大陸爆發危機時，得以向南海投射軍力。

報導指出，比起位於澳洲東岸的首都坎培拉，北部城市達爾文（Darwin）更接近菲律賓，且長期以來就是美澳兩國的駐軍城鎮，包括澳洲國防軍（AustralianDefence Force），以及每年有6個月駐紮於此的美軍陸戰隊輪駐部隊（U.S. Marine Rotational Force）。

往南大約數百公里處，皇家澳洲空軍丁達爾基地（RAAF Base Tindal）則是澳洲空軍的重要設施所在地，而且在近來的軍演中，這裡也是供美國軍機起降的臨時基地。

當前與大陸的緊張關係加劇之際，澳洲北部重新成為印太地區的戰略要地，美國不動聲色於此處開始闢建價值數以億計美元的設施，以支援B-52轟炸機、F-22匿蹤戰機，還有空中加油機和運輸機，所有這些都是為了在當地部署美軍，並使美軍更為強韌的相關措施一環。

美軍陸戰隊輪駐部隊指揮官穆維希爾（BrianMulvihill）表示：「當你觀察澳洲北部，尤其是達爾文市相對於該地區的位置…在你想要將部隊投入任何類型的危機時，有多種地點選擇總是好事。」

路透社檢視的標案文件顯示，情報簡報室、因應轟炸機起降而升級的跑道、倉庫、資料中心以及維修機棚正在施工中。

造訪這兩座位於澳洲北部基地的官員告訴路透社，大型儲油設施已經建造完成。

這些排定於2024和2025年進行的建造計畫，使澳洲北部成為美國空軍及海軍建設支出的首要海外地點。