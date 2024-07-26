誰是「最後一代」？環保激進人士封堵機場 政界呼籲嚴懲肇事者

（德國之聲中文網）從這些環保激進人士角度來看，他們封堵機場的時機顯然是精心選擇的：過去幾天，德國各聯邦州學校先後開始放暑假，一年一度的旅游出行旺季剛剛開始。此時此刻讓機場陷入癱瘓，其震撼效應不言而喻。

「最後一代」承認封堵機場的事件由他們負責，該組織在X平台發文稱：今天我們來到了法蘭克福機場。繼續開採和燃燒原油、天然氣和煤炭威脅著我們的生存。整個世界已經團結了起來：「2030年之前退出化石染料。」該組織稱，周四凌晨，六名積極分子用鉗子剪斷法蘭克福機場鐵絲網後進入機場，然後封堵了飛機起降的跑道。

作為全球最繁忙的機場之一，法蘭克福機場官網發布的消息稱，周四共有兩百多個航班被取消，七十多個航班不得不臨時改換起降機場。來自法蘭克福的伊希曼（Hattice Ilchmann）原本計劃周四同家人一道，搭乘班機前往西班牙馬略卡島度假，然而「最後一代」的抗議行動卻使他們無端被困在了機場。他對《圖片報》表示：「我覺得這一切簡直無法忍受，太不公平。抗議行動顯然選錯了對象，像我們這樣的普通家庭無端成了受害者。為了這次度假，我們平常省吃儉用了很久。我平常也為環保盡了自己最大的努力。」

德國政治層的反應

自民黨籍聯邦交通部長維辛（Volker Wissing）周四在X發文指出，最後一代衝擊法蘭克福機場的事件顯示出，嚴厲懲戒這類犯罪活動已經成了當務之急。「他們的目的顯然是要對國家和度假者造成最大的損失。」

此前，維辛在接受媒體采訪時就曾表示：「那些用暴力手段衝入機場、佔領跑道、阻擋飛機起降的人，是在拿別人的生命安全當兒戲。」維辛呼籲聯邦議院盡快批准收緊飛行安全法的計劃，「新法獲得通過後，法官就有了做出相應判決的基礎，肇事者屆時將面臨最高五年的監禁。」

綠黨籍北威州環境及交通部長克裡舍爾（ Oliver Krischer）對《萊茵郵報》表示，他對聯邦政府已經提交的法律修正案表示贊賞：「我希望，新法實施後，能夠對這類妨礙航空安全的冒險行為起到震懾作用。」

北威州內政部長羅伊爾（ Herbert Reul）也對媒體表示，環保激進人士的做法給成千上萬的度假出行者造成了痛苦，「他們的行為不僅令人氣憤，而且對環保事業也有弊無利。」

基民盟政治家施泰內爾（ Felix Schreiner）表示：「保護環境不能不擇手段，這些環保人士不僅讓航空交通陷入癱瘓，也讓很多人陷入危險境地，這對實現環保目標毫無益處。坦白地說，這是犯罪行為，法治國家必須做出回應。」

選項黨政治家羅斯在X發文寫道：「這些嬌慣壞了的孩子們造成了嚴重的經濟損失。」羅斯敦促，必須對這些人繩之於法。

環保人士諾伊鮑爾（ Luisa Neubauer）則對交通部長維辛的批評反唇相譏，她在X上發文表示：「作為聯邦部長，但凡您能承認一次，『危害人身安全，造成經濟損失』的恰恰是您所執行的政策引發氣候危機而導致的，那麼，您現在所表達出的憤慨也許會得到更多的重視。」諾伊鮑爾是環保團體「星期五為未來」的成員。

警方已開始展開調查

周三和周四，來自「最後一代」的環保激進分子先後衝入科隆和法蘭克福機場，並用膠水將自己的身體粘在跑道上，舉行靜坐示威。警方費盡周折清除掉膠水後，方得以將他們帶離現場。兩個機場的營運目前已基本恢復正常。

一名警方發言人表示，目前正在就上述環保人士涉嫌非法集會、危害共同航空安全以及私入他人領地等控罪展開調查。

誰是「最後一代」

簡單地說，2020年，全球爆發名為「星期五為未來」的環保運動之後，「最後一代」也開始逐步形成。接下來的幾年當中，「最後一代」的成員開始了封堵交通要道的行動，通常他們會將自己的手用膠水粘在路面上，以增大警方清場的難度。此外，「最後一代」成員還曾多次以塗鴉或損毀著名建築物和藝術品，來引起社會關注。該團體「最後一代」的冠名則源自美國前總統歐巴馬的一段表述。2014年，歐巴馬在一次講話中說到：「我們是切身感受到氣候變化後果的第一代人，也是能夠遏制氣候變化後果的最後一代人。」

（德新社，法新社，科隆城市報，圖片報）

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