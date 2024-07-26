奧運前夕法國高鐵遭縱火破壞 巴黎市長：對交通網絡沒有影響

從這些環保激進人士角度來看，他們封堵機場的時機顯然是精心選擇的：過去幾天，德國各聯邦州學校先後開始放暑假，一年一度的旅游出行旺季剛剛開始。此時此刻讓機場陷入癱瘓，其震撼效應不言而喻。

2024-07-26 22:33