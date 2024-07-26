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奧運前夕法國高鐵遭縱火破壞 巴黎市長：對交通網絡沒有影響

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導
巴黎市長伊達戈。 美聯社
巴黎市長伊達戈。 美聯社

巴黎奧運開幕前幾小時，法國高鐵網絡遭縱火攻擊在內的「惡意行為」，導致系統癱瘓。巴黎市長伊達戈表示，今天傍晚舉行的奧運開幕儀式「不受影響」。

法新社報導，伊達戈（Anne Hidalgo）在會見西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）後，以西班牙文告訴記者，這起「令人無法接受的破壞事件」對巴黎交通網絡沒有影響。

法國高速列車（TGV）路網遭縱火等一系列協同惡意破壞，衝擊法國西部、北部、東部各地和比利時交通運輸，法國國家鐵路公司（SNCF）估計，將有80萬旅客受到影響。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，倫敦和巴黎之間的歐洲之星（Eurostar）今天到28日間將因此而取消1/4車次。

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