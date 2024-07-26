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奧運開幕前風波不斷…法國高鐵才遭縱火 機場又傳「炸彈警報」一度關閉

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
法國東部的巴塞爾-米盧斯-弗萊堡歐洲機場。資料照片。路透 / Imago Images
法國東部的巴塞爾-米盧斯-弗萊堡歐洲機場。資料照片。路透 / Imago Images

2024巴黎奧運正式開幕前風波不斷，除了法國高鐵TGV路網傳出遭到縱火攻擊，東部的巴塞爾-米盧斯-弗萊堡歐洲機場（EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg）也一度因為炸彈警報而疏散跟關閉。

BBC與倫敦旗幟晚報26日報導，巴塞爾-米盧斯-弗萊堡歐洲機場位於法國，靠近毗鄰瑞士巴塞爾的邊境，距離德國邊境也僅幾公里，由法國跟瑞士兩國共同營運，2023年接待了800萬名旅客。

法國航空（Air France）告訴路透，該公司一架飛往巴黎的班機因為炸彈警報而在機場待命，法國警方稱機場疏散與關閉；上萊茵省（Haut-Rhin）當局告訴法新社，此次疏散是因為炸彈威脅，並且派出了拆彈專家。

不過，警報在大約2個鐘頭後解除。巴塞爾-米盧斯-弗萊堡歐洲機場在社群媒體「X」發布聲明表示，「機場已重新開放，空中業務正逐步重開，乘客請聯絡航空公司取得航班相關資訊，我們祝您旅途平安愉快」。

BBC指出，目前尚不清楚警報是否跟航廈內、飛機上或機場周圍的威脅有關。

2024巴黎奧運 機場 法國 炸彈 警報 高鐵

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