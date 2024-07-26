英外長與王毅東協場邊會談 英方強調國安優先、勿支援俄羅斯

英國外交大臣拉米（David Lammy）今天在東南亞國家協會（ASEAN）外長會議期間，與大陸外交部長王毅進行場邊會談。拉米表示，英方將永遠堅定秉持國家安全優先原則。

根據英國外交部發布的會談紀要，拉米敦促陸方採取措施，防止大陸企業支援俄羅斯軍工業。拉米強調英國對烏克蘭堅不可摧的支持，並指出俄羅斯軍工業對國際安全繁榮構成實質威脅。

東協外長及相關會議24至27日在寮國舉行。英國2021年成為東協正式對話夥伴，這是拉米5日上任以來，首度出訪印太區域。

英國外交部表示，拉米與王毅的首次會談「具建設性」。拉米向王毅闡述英國政府將如何以從長計議、連貫一致、富戰略考量的態度處理英國、大陸關係。

拉米提到英國工黨政府與大陸往來的3C準則：合作（cooperate）、競爭（compete）、挑戰（challenge），也就是在可行之處合作、需要時競爭、必要時提出挑戰。

英國外交部表示，拉米明確傳達，英國將永遠堅定秉持國安優先原則，並支持人權。

同時，拉米對有機會與世界第二大經濟體、與英國同為聯合國安全理事會常任理事國的大陸共同應對氣候變遷等全球挑戰，表示歡迎。

英國外交部指出，英國、大陸雙方在會談期間，就致力建立長期溝通渠道達成共識。