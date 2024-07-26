德國男子在白俄羅斯被判死刑 「電視認罪」請求盧卡申科赦免
（德國之聲中文網）30歲的德國公民克里格（Rico Krieger）在白俄羅斯被判處死刑後，於25日在電視上請求總統盧卡申科的赦免。
據俄羅斯通訊社塔斯社報導，克里格在白俄羅斯公共電視台上表示：「我真的希望盧卡申科總統能原諒我並赦免我。我深深地為自己的所作所為感到後悔，並為沒有造成任何受害者而感到欣慰。」他還說，他感覺自己被德國政府「拋棄」了。
「我每一秒都在後悔。我可以說自己很幸運，沒有人被殺或受傷。感謝上帝。」他說。
一些人權組織呼籲白俄羅斯不要執行死刑。
克里格被指控什麼？
克里格說，去年烏克蘭曾要求他拍攝白俄羅斯軍事基地的照片。他還被指控在明斯克的一條鐵路線上放置了一個爆炸裝置。
維亞斯納人權中心表示，他被根據該國刑法的六項條款定罪，其中包括恐怖主義。今年6月進行了一次秘密審判，判決結果一個月後才公布。
該組織還表示，根據他的LinkedIn資料，克里格曾在柏林的美國大使館擔任安全官員，並為紅十字會擔任醫護人員。
上周，德國外交部的一位消息人士告訴法新社，德國駐明斯克大使館「正在為該名人提供領事服務，並代表他向白俄羅斯當局進行密集交涉」。
消息人士還說，德國在任何情況下都反對死刑作為一種懲罰形式。
死刑在白俄羅斯是合法的，自1991年從蘇聯獨立以來，該國已執行了大約400次死刑。然而，處決外國公民的情況非常罕見。
最近，盧卡申科政府對異議人士和抗議活動進行了鎮壓，並拘留了數千名公開反對他的人。
（德新社、法新社、路透社）
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