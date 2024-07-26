法國高鐵遭縱火列車嚴重延誤 今25萬名旅客受影響、周末恐達80萬人

2024年巴黎奧運數小時後將正式開幕，但法國高鐵（TGV）傳出遭人蓄意縱火攻擊，許多列車不是嚴重延誤就是取消。法國國家鐵路公司（SNCF）表示，26日當天恐有25萬名旅客受到影響，整個周末受影響的旅客人數可能會達到80萬名

SNCF稍早已表示，受影響的線路通行「受到嚴重干擾」，列車行進需要改道及取消大量班次。他們說：「我們呼籲所有旅客推遲行程並不要前往車站。」

【中央社／巴黎26日綜合外電報導】

巴黎奧運開幕前夕，法國高速列車路網遭縱火等一系列協同惡意破壞行動，系統為之中斷，衝擊法國西部、北部、東部各地和比利時交通運輸，至少80萬人受影響，連歐洲之星也停駛。

法新社報導，交通部長維爾格利特（PatriceVergriete）今天表示，此一「令人髮指犯罪行徑」導致法國北部、東部和西北部週末交通運量減半，「後果非常嚴重」。

法國國家鐵路公司（SNCF）執行長法蘭杜（Jean-Pierre Farandou）指出，80萬旅客受到影響。

路透社報導，倫敦和巴黎之間的歐洲之星（Eurostar）也受到這起協同性惡意破壞行動影響而停駛，旅客行程被迫延誤或取消。

歐洲之星聲明指出：「法國發生惡意協同行動，巴黎到里爾（Lille）間高鐵路線受到影響，往返巴黎的所有高鐵列車今天7月26日改走傳統路線，行程所需時間為之增加約1到1個半小時。」

法國國家警察表示，當局正就這起事件展開調查。媒體報導，繁忙的西部路線驚傳發生大火。

體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）表示，當局正在評估「對旅客、選手的衝擊程度，以確保所有代表團前往（奧運）競賽場地的交通運輸」。

法國國家鐵路公司發表聲明說：「法國國家鐵路公司昨晚成為針對大西洋、北部、東部高鐵路線上數起破壞行徑的被害人，我們設施遭到蓄意縱火破壞。」

針對高鐵路網的此一協同性襲擊將在今天奧運開幕前夕放大恐懼氛圍。

法國為奧運部署逾4萬5000名警力、1萬名士兵、2000名民間安全人員，為承平時期史無前例的維安行動。屋頂也派遣狙擊手，並且出動無人機從空中進行偵監。

截至目前沒有人聲稱犯案，事件是否與政治有關仍不得而知。