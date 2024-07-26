跟運動員作對？法國高鐵遭縱火攻擊 法體育部長：大規模破壞恐經協調

2024巴黎奧運開幕前夕，傳出縱火犯對法國高鐵TGV路網進行了攻擊，導致交通受到嚴重干擾。法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amélie Oudéa-Castéra）表示，目前還不清楚誰發動了縱火攻擊。

歐迪亞-卡斯特拉告訴天空新聞台，「極其強烈」譴責對鐵路線進行縱火攻擊的人。她說，「這可能是一場大規模破壞」，又指「惡意行為可能經過協調」。

歐迪亞-卡斯特拉表示，重要的是「運動員的體驗品質」不受損害，對觀眾也是如此。她還說，法國已為「所有狀況」做了準備。當記者提問，縱火攻擊是否為俄羅斯或恐怖組織的手筆時，她回答「也許」，又指「也可能是抗議者，甚至是法國人」。

歐迪亞-卡斯特拉告訴記者，肇事者正在「對抗已經拼命訓練好幾年的運動員」，又指「我有一點點的生氣，但我們不會讓自己因此而出現不穩定」。她還把巴黎描述為「非常安全的地方」，稱「因為我們已經預料一切」，今晚的奧運開幕典禮會很安全。

法國總理阿塔爾在社群媒體「X」發文表示，「情報機關和執法部門已經動員」，並要求警方「找到與懲罰這些犯罪行為的肇事者」。他表示，鐵路網遭攻擊的後果「大規模與嚴重」，「破壞行為」係以「有準備和協調的形式」進行，並感謝消防員與SNCF員工。

阿塔爾說，「我正想起所有法國人，所有家庭，原本準備好去度假的人。我跟他們同樣憤怒，向他們的耐心、理解與公民意識致敬」。

根據BBC報導，TGV鐵路網的大西洋（Atlantique）、北部（Nord）跟東部（Est）線受到影響；從巴黎出發，大西洋線到波爾多，北部線到里爾，東部線則到史特拉斯堡。

SNCF集團主席受訪時指出，TGV鐵路網為奧運做了準備，但現正考慮調集數百名員工，儘快進行修復。根據報導，旅程受干擾乘客的車票可以換票或退款。此外，往返巴黎的歐洲之星列車正在改道，多班列車據報取消，稍早新聞稱晚點據報已增加到90分鐘。