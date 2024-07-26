快訊

26年前神顏再現！不老玉女是她 驚人對比曝光

奧運羽球／啦啦隊十元拍片介紹選手 王齊麟突襲求婚「妳願意嗎？」

巴黎奧運驚魂：開幕式之前，法國鐵路網多處遭惡意攻擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬來西亞詐騙案頻傳…警方展開雷霆掃蕩 9名落網成員有5陸人

中央社／ 吉隆坡26日專電
馬來西亞詐騙案頻傳，警方展開雷霆掃蕩行動，逮獲9名為詐騙集團工作的犯罪嫌疑人，其中有5名大陸人。 情境示意圖／Ingimage
馬來西亞詐騙案頻傳，警方展開雷霆掃蕩行動，逮獲9名為詐騙集團工作的犯罪嫌疑人，其中有5名大陸人。 情境示意圖／Ingimage

馬來西亞詐騙案頻傳，警方展開雷霆掃蕩行動，逮獲9名為詐騙集團工作的犯罪嫌疑人，其中有5名大陸人，均擔任電話客服人員與數據資料管理員。

馬新社（Bernama）等馬來西亞媒體報導，武吉阿曼（Bukit Aman）商業犯罪調查部（CCID）總監拉姆里（Ramli Yoosuf）表示，9名落網的犯罪嫌疑人都為詐騙集團工作，除有5名大陸人之外，也有4名未成年的本地男女。

拉姆里指出，被逮的犯罪嫌疑人年齡介於14歲到40歲之間，警方於22日的掃蕩行動中在犯罪現場發現18隻手機、4部筆記型電腦、5台桌上型電腦，以及詐騙用的聊天「劇本」等證物。

馬來西亞警方目前依刑法第420條文展開調查，初步發現這個詐騙集團從今年1月活躍於馬來西亞社會，詐騙目標都鎖定大陸人。

根據警方調查，詐騙集團利用電商平台LEHUIGOUA招攬生意，偽稱與天貓、JD.com等電商平台有合作關係，被害人在不知情情況下加入Telegram群組，依照詐騙集團指示刷卡購物，還能賺取0.3%到0.6%不等的佣金。

拉姆里說，警方調查發現詐騙集團擁有進入被害人帳號權限，能篡改帳戶資料，或假造交易記錄。

馬來西亞為打擊網路詐騙不遺餘力，通訊部長法米（Fahmi Fadzil）最近說明警方、總檢察署（AGC）與通訊及多媒體委員會（MCMC）等單位，共同攜手打擊社群媒體平台的網路犯罪。

馬來西亞媒體報導，臉書（Facebook）是犯罪分子利用網路詐騙的途徑之一，今年前半年遭犯罪集團從社群平台成功詐騙金額達馬幣800萬令吉（新台幣約5600萬元）到馬幣1億3200萬令吉的積蓄。

馬來西亞去年12月開放對大陸免簽，大陸觀光客赴馬來西亞數量平均每月達25萬人次，也多次成為詐騙集團目標。

中共 免簽 網路 詐騙集團 馬來西亞

延伸閱讀

巴黎奧運／美媒列本屆收入最高前20選手 詹皇第2、NBA霸榜

三重警涉勾結詐騙集團羈押禁見 警分局：起訴立即停職

馬來西亞影史首部「513事件」片上映 4次送審有條件！

國民黨提告了 指推拆樑團體竄改圖卡宛如政治詐騙集團

相關新聞

巴黎奧運開幕前夕…法國高鐵遭大規模縱火攻擊 交通嚴重癱瘓

就在2024巴黎奧運正式開幕的幾個小時之前，法國國家鐵路公司（SNCF）表示，高速鐵路網成為「惡意行為」（malicio...

巴黎奧運今登場！QA一次看懂 美媒預測這國將是大贏家

法國巴黎奧運將於當地時間26日晚上7時30分（台灣時間27日凌晨1時半）正式登場，從場館到賽事，以下是有關奧運你需要提前...

馬來西亞詐騙案頻傳…警方展開雷霆掃蕩 9名落網成員有5陸人

馬來西亞詐騙案頻傳，警方展開雷霆掃蕩行動，逮獲9名為詐騙集團工作的犯罪嫌疑人，其中有5名大陸人，均擔任電話客服人員與數據...

沖繩宜野灣市長東京出差「陳屍旅館」 警方朝病死方向調查

日本沖繩縣宜野灣市長松川正則今天上午被人發現死於東京都港區一間商務旅館內。東京都警視廳正朝病死方向調查。70歲的松川近日...

中印關係好轉？雙邊外長：盡早解決邊境問題

中國外長王毅與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）週四（7月25日）在寮國主辦的東協（ASEAN）外長會的場邊晤談，雙方同意盡快解決邊境爭端。

日本東北豪雨成災至少4失蹤 警車被大水沖走員警失聯

受到梅雨鋒面停滯影響的日本山形縣與秋田縣降下大雨並陸續傳出土石流、淹水等災情，至少4人下落不明，其中山形縣新庄市有巡邏車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。