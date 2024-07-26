馬來西亞詐騙案頻傳…警方展開雷霆掃蕩 9名落網成員有5陸人

馬來西亞詐騙案頻傳，警方展開雷霆掃蕩行動，逮獲9名為詐騙集團工作的犯罪嫌疑人，其中有5名大陸人，均擔任電話客服人員與數據資料管理員。

馬新社（Bernama）等馬來西亞媒體報導，武吉阿曼（Bukit Aman）商業犯罪調查部（CCID）總監拉姆里（Ramli Yoosuf）表示，9名落網的犯罪嫌疑人都為詐騙集團工作，除有5名大陸人之外，也有4名未成年的本地男女。

拉姆里指出，被逮的犯罪嫌疑人年齡介於14歲到40歲之間，警方於22日的掃蕩行動中在犯罪現場發現18隻手機、4部筆記型電腦、5台桌上型電腦，以及詐騙用的聊天「劇本」等證物。

馬來西亞警方目前依刑法第420條文展開調查，初步發現這個詐騙集團從今年1月活躍於馬來西亞社會，詐騙目標都鎖定大陸人。

根據警方調查，詐騙集團利用電商平台LEHUIGOUA招攬生意，偽稱與天貓、JD.com等電商平台有合作關係，被害人在不知情情況下加入Telegram群組，依照詐騙集團指示刷卡購物，還能賺取0.3%到0.6%不等的佣金。

拉姆里說，警方調查發現詐騙集團擁有進入被害人帳號權限，能篡改帳戶資料，或假造交易記錄。

馬來西亞為打擊網路詐騙不遺餘力，通訊部長法米（Fahmi Fadzil）最近說明警方、總檢察署（AGC）與通訊及多媒體委員會（MCMC）等單位，共同攜手打擊社群媒體平台的網路犯罪。

馬來西亞媒體報導，臉書（Facebook）是犯罪分子利用網路詐騙的途徑之一，今年前半年遭犯罪集團從社群平台成功詐騙金額達馬幣800萬令吉（新台幣約5600萬元）到馬幣1億3200萬令吉的積蓄。

馬來西亞去年12月開放對大陸免簽，大陸觀光客赴馬來西亞數量平均每月達25萬人次，也多次成為詐騙集團目標。