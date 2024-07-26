沖繩宜野灣市長東京出差「陳屍旅館」 警方朝病死方向調查

日本沖繩縣宜野灣市長松川正則今天上午被人發現死於東京都港區一間商務旅館內。東京都警視廳正朝病死方向調查。70歲的松川近日在東京出差，原定今天返回沖繩。

綜合讀賣新聞、朝日新聞等媒體報導，宜野灣市政府說明，松川為了美軍普天間機場歸還之後的土地用途等事宜，前往東京都向中央請願。宜野灣市內住宅密集，位於當地的美軍普天間機場被視為「全球最危險」的基地。

松川7月24日至26日為此至東京出差，昨天前往首相官邸與內閣官房長官林芳正面談。

東京都警視廳表示，松川今天上午被人發現倒臥在東京都港區赤坂一間商務旅館的房間內，經趕赴現場的警消人員確認死亡。房間沒有被入侵的痕跡，赤坂警察署初步認為並非刑事案件。

松川出生宜野灣市，2018年9月首度當選市長，他當時受到推動美軍普天間機場遷址至名護市邊野古地區的日本中央、執政黨支持。他的立場為同意遷址，2022年9月連任市長，目前為第二個任期。