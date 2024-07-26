中印關係好轉？雙邊外長：盡早解決邊境問題

中國外長王毅與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）週四（7月25日）在寮國主辦的東協（ASEAN）外長會的場邊晤談，雙方同意盡快解決邊境爭端。

根據印度外交部聲明，這次會議聚焦於「早日解決中印邊界實際控制線（LAC）沿線剩餘的問題，以穩定並重建雙邊關係」；兩國外長都認為有必要展開「積極、迫切的合作」，盡快達成全面的「脫離接觸」（disengagement，即雙方軍隊向後撤，避免接觸）。

「維護邊境和平安寧，並尊重實際控制線，對於雙邊關係正常化來說至關重要。」印方指出，兩國將召開印中邊境事務磋商與協調的工作機制會議，推動進一步討論。

中國外交部亦強調溝通對話的重要，並稱「雙方共同致力於維護邊境地區和平安寧，推動邊境事務磋商取得新進展」。王毅表示，「希望雙方相向而行……中印關係重回正軌符合雙方利益」。

這次會晤延續了兩國外長今年7月4日的會談進展，當時兩人皆在哈薩克出席上海合作組織峰會。據印方當時聲明，雙方都認為「邊境地區當前狀況繼續拖下去，不符合任何一方的利益」；中方亦強調應「一方面妥善處理並管控畢竟地區局勢，一方面積極恢復展開正常交往」。

印度考慮鬆綁中國投資限制

2020年，中印關係急轉直下，兩國在喜馬拉雅山區的加勒萬河谷（Galwan valley）爆發了超過40年來最血腥的武裝衝突，至少導致20名印度士兵、4名中國士兵死亡。

2022年，雙方軍隊在另一主權爭議地區（印度稱阿魯納恰爾邦Arunachal Pradesh，中國稱藏南地區）再度起衝突。

今年3月，印度總理莫迪曾造訪阿魯納恰爾邦，出席該區基礎建設項目的揭幕儀式，其中包含一條通往達旺地區（Tawang）的隧道，該隧道使部隊在邊境區更方便通行。

此事引發中國外交部不滿，對印度提出嚴正交涉，認為在雙方邊境問題未解之際，印度「無權擅自對中國藏南地區進行開發」；印度則駁斥中國說法，主張該區一直都是「印度不可分割的一部分」。

過去4年來，中印皆增加了邊境駐軍與軍備部署。印度政府對於來自中國的投資也更嚴格管控，並且幾乎全面停發給中國公民的簽證；一般認為，這是印度希望藉經濟手段來報復中國。

不過，近期中印關係有緩和跡象。今年1月，路透社消息指印方有意鬆綁投資限制。本週一（22日），印度政府的首席經濟顧問納格斯瓦倫（V. Anantha Nageswaran）主張，若要增加印度的全球出口額，印度應把重點放在吸引更多來自中國的外國直接投資（FDI）。

此外，路透社7月中旬再引述知情的政府官員說法稱，印度在考慮加快中國技師的簽證核發流程。此前，印度《經濟時報》曾報導，由於中國技師簽證問題，過去4年來導致印度電子製造業產值損失約150億美元。印度的電信、鋼鐵、太陽能板等產業需要中國技師來操作中國製的設備。

對於印度可能放寬簽證一事，中國官媒《中國日報》18日曾發表社論，認為此舉「有助於中印關係改善」。該文聲稱中國企業稱得上是印度「嚴苛營商環境」的「最大受害者」，並主張印度應為中國企業提供「公平、公正、非歧視的營商環境」。

王毅會晤俄國外長

與印度外長會晤同一天，王毅也在東協會議場邊跟俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）見面，重申中俄關係將繼續深化，盼能共同維護「以東盟為中心、開放包容的區域合作架構」，並且「防止域外勢力破壞干涉」。

據中國外交部聲明，王毅與拉夫羅夫還「就事關和平與安全的重大議題交換意見」，拉夫羅夫「祝賀中方成功推動巴勒斯坦各派別簽署《北京宣言》」。該聲明並未提及烏克蘭或者俄烏戰事。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）本週造訪中國，也曾與王毅見面。中國的聲明寫道：「中方始終堅定致力於推動危機政治解決……烏俄雙方都不同程度發出願意談判的信號，雖然條件和時機還不成熟，但我們支持一切有助於和平的努力。」烏方則表示，目前尚未觀察到俄方有誠意展開談判。

中國政府近期一系列的外交斡旋舉動引發關注。除了接待烏克蘭外長，也提供談判場地給哈馬斯、法塔赫等巴勒斯坦各派別，並針對第二托馬斯礁（中方稱仁愛礁，菲方稱阿雲津礁），與菲律賓達成臨時運補協議。

《星島日報》評論稱，自中共二十屆三中全會以來，中國連續這幾場「外交大戲」，可以視為對三中全會的「獻禮」。

不過，美國之音、美國有線電視新聞網（CNN）等媒體分析指出，中國雖將自身形塑為和平推手形象，並企圖展現自身是不同於美國、能代表全球南方的聲音，但上述外交斡旋多為象徵性質，實際的和平進程仍然有限。

（路透社等）

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