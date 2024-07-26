巴黎奧運今登場！QA一次看懂 美媒預測這國將是大贏家

法國巴黎奧運將於當地時間26日晚上7時30分（台灣時間27日凌晨1時半）正式登場，從場館到賽事，以下是有關奧運你需要提前知道的事：

何時舉行？

7月26日至8月11日，一連17天。

部分運動項目已於開幕式前展開，像是足球和七人制橄欖球24日率先點燃戰火，射箭和手球則於25日開始。

有多少運動員參賽？

共來自206國、1萬零500名運動員參賽，男女比例首次達到50%對50%各半。

這次奧運有哪些運動項目？

運動員將爭奪32個項目的329面金牌。

奧運場館有哪些？

開幕式將於塞納河舉行，運動員們將搭乘數十艘船隻從東部的奧斯特里茲橋（Austerlitz Bridge）出發，航行6公里至艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）。

總計有35個場館，雖然大多數場館都在巴黎或周邊地區，但少數賽事將於其他城市的場館舉行，像是將舉辦部分足球賽事的里昂體育場（Lyon Stadium）和即將舉辦帆船比賽的馬賽碼頭。衝浪賽事則將於法屬波利尼西亞群島的大溪地島舉行，距離其他賽事場地近1萬6000公里。

哪國代表隊至今贏得最多奧運獎牌？

美國。根據國際奧林匹克委員會統計，美國總計獲得2975面獎牌，其次是俄國1204面獎牌和德國1058面獎牌。

哪國代表隊至今贏得最多奧運金牌？

根據國際奧林匹克委員會統計，美國擁有最多金牌，達1179面。其次是俄羅斯德473面和德國的342面。

根據統計，英國、法國、義大利、中國、瑞典和挪威都獲得200多枚金牌。

銀牌部分，美國則以957面再次奪冠，其次依然是俄羅斯的376面和德國的365面。

參賽的國家中哪國最小？（以人口計算）

位在澳洲東北部太平洋的諾魯（Nauru），人口約1萬2100人，自1996年首次參加亞特蘭大奧運以來，從未獲得獎牌。

哪個國家舉辦過最多次夏季奧運？

美國，已經舉辦過4次夏季奧運，2次在洛杉磯，亞特蘭大與聖路易各1次。法國本屆將第3次主辦夏季奧運。

哪國預計是本次奧運大贏家？

哥倫比亞廣播公司（CBS）體育頻道引述尼爾森的Gracenote的虛擬獎牌榜預測，美國隊本次將橫掃123面金牌。