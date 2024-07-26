快訊

誇張！彰化鹿港大淹水…民眾當街跳水游泳 苦中作樂畫面曝

權值股重挫、台積電摔55元 台股大跌752點收22,119點 退守兩萬二

遇颱風沉沒…高雄林園沙灘驚見全裸男屍 警證實是「福順輪」船員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴黎奧運今登場！QA一次看懂 美媒預測這國將是大贏家

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
法國巴黎奧運將於當地時間26日晚上7時30分（台灣時間27日凌晨1時半）正式登場。歐新社
法國巴黎奧運將於當地時間26日晚上7時30分（台灣時間27日凌晨1時半）正式登場。歐新社

法國巴黎奧運將於當地時間26日晚上7時30分（台灣時間27日凌晨1時半）正式登場，從場館到賽事，以下是有關奧運你需要提前知道的事：

何時舉行？

7月26日至8月11日，一連17天。

部分運動項目已於開幕式前展開，像是足球和七人制橄欖球24日率先點燃戰火，射箭和手球則於25日開始。

有多少運動員參賽？

共來自206國、1萬零500名運動員參賽，男女比例首次達到50%對50%各半。

這次奧運有哪些運動項目？

運動員將爭奪32個項目的329面金牌。

奧運場館有哪些？

開幕式將於塞納河舉行，運動員們將搭乘數十艘船隻從東部的奧斯特里茲橋（Austerlitz Bridge）出發，航行6公里至艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）。

總計有35個場館，雖然大多數場館都在巴黎或周邊地區，但少數賽事將於其他城市的場館舉行，像是將舉辦部分足球賽事的里昂體育場（Lyon Stadium）和即將舉辦帆船比賽的馬賽碼頭。衝浪賽事則將於法屬波利尼西亞群島的大溪地島舉行，距離其他賽事場地近1萬6000公里。

哪國代表隊至今贏得最多奧運獎牌？

美國。根據國際奧林匹克委員會統計，美國總計獲得2975面獎牌，其次是俄國1204面獎牌和德國1058面獎牌。

哪國代表隊至今贏得最多奧運金牌？

根據國際奧林匹克委員會統計，美國擁有最多金牌，達1179面。其次是俄羅斯德473面和德國的342面。

根據統計，英國、法國、義大利、中國、瑞典和挪威都獲得200多枚金牌。

銀牌部分，美國則以957面再次奪冠，其次依然是俄羅斯的376面和德國的365面。

參賽的國家中哪國最小？（以人口計算）

位在澳洲東北部太平洋的諾魯（Nauru），人口約1萬2100人，自1996年首次參加亞特蘭大奧運以來，從未獲得獎牌。

哪個國家舉辦過最多次夏季奧運？

美國，已經舉辦過4次夏季奧運，2次在洛杉磯，亞特蘭大與聖路易各1次。法國本屆將第3次主辦夏季奧運。

哪國預計是本次奧運大贏家？

哥倫比亞廣播公司（CBS）體育頻道引述尼爾森的Gracenote的虛擬獎牌榜預測，美國隊本次將橫掃123面金牌。

巴黎奧運 美國 運動

延伸閱讀

奧運籃球／柯瑞支持賀錦麗競選總統 盼奪金帶給國家正能量

奧運柔道／楊勇緯27日就要登場 場館仍塵土飛揚待清掃

奧運籃球／溫班亞瑪盼交手美國隊勇奪金牌 官網讚：帥氣、個性好

巴黎奧運／Google搜尋首頁有「塞納河開幕」創舉動畫 一起回顧歷屆奧運慶賀圖

相關新聞

日本東北豪雨成災至少4失蹤 警車被大水沖走員警失聯

受到梅雨鋒面停滯影響的日本山形縣與秋田縣降下大雨並陸續傳出土石流、淹水等災情，至少4人下落不明，其中山形縣新庄市有巡邏車...

英美韓示警：北韓駭客圖竊全球國防企業機密 美軍基地、NASA都遭殃

美國、英國和南韓25日聯合發表報告示警，北韓駭客正試圖從全球各地政府和私人企業竊取軍事和核武機密。

巴黎奧運今登場！QA一次看懂 美媒預測這國將是大贏家

法國巴黎奧運將於當地時間26日晚上7時30分（台灣時間27日凌晨1時半）正式登場，從場館到賽事，以下是有關奧運你需要提前...

中印關係好轉？雙邊外長：盡早解決邊境問題

中國外長王毅與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）週四（7月25日）在寮國主辦的東協（ASEAN）外長會的場邊晤談，雙方同意盡快解決邊境爭端。

英國王室與議會的象徵性角力：細節滿滿的「國王演說」

步下金色馬車，披上滾著金邊的袍——英國國會每個會期的起始，國王或女王只要身體狀況允許，都會親自蒞臨國會，在上下議院議員前正式宣告會期開始，並且發表演說，宣讀由政府所準備的施政綱要。

奧運項目愈來愈陌生？新增賽事都為挽回年輕人的心

巴黎奧運開幕式今晚（台灣時間27日凌晨1時30分）在塞納河登場，四度參賽的女子羽球選手戴資穎、首度站上奧運殿堂的霹靂舞選手孫振將共同擔任掌旗官，帶領台灣代表團入場。24歲的孫振在取得巴黎奧運霹靂舞資格後不僅成為各界關注焦點，也讓霹靂舞（Breaking）這項年輕人熟悉、但對奧運來說相對陌生的新項目映入觀眾眼簾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。