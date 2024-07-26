颱風凱米餘威影響日本沖繩 部分飛機與船班取消

今年第3號颱風凱米帶來的暖濕空氣導致包含八重山地區在內的日本離島昨天降下大雨。即使凱米已經遠離沖繩地區，當地交通今天仍受到颱風影響。

「琉球新報」報導，八重山地區之一的西表島昨天觀測到3小時累計雨量138毫米，創當地7月觀測史新高。

沖繩氣象台預測，沖繩本島地區颱風與太平洋高壓之間的暖濕空氣今天持續流入，大氣狀態非常不穩定。

往來沖繩那霸機場與各離島間的琉球空中通勤（RAC）航空今天取消4個航班，包括往來那霸機場及與那國機場、往來石垣機場及與那國機場的航班。

沖繩客船協會指出，昨天往來沖繩本島與周邊離島共105個船班取消，各間船公司今天上午則視情況判斷是否出航。石垣島、與那國島地區今天仍要警戒高浪。

沖繩本島中南部與北部今天時雨量最多上看30毫米，且可能出現警報級大雨；沖繩本島地區預計7月27日至8月1日將被高氣壓籠罩，天氣狀況預料多為晴朗，最高氣溫屆時可能飆破攝氏33度。