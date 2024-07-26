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日本東北豪雨成災至少4失蹤 警車被大水沖走員警失聯

中央社／ 東京26日綜合外電報導
日本山形縣新庄市有巡邏車被大水沖走，車內2名員警失聯。 （美聯社）
日本山形縣新庄市有巡邏車被大水沖走，車內2名員警失聯。 （美聯社）

受到梅雨鋒面停滯影響的日本山形縣與秋田縣降下大雨並陸續傳出土石流淹水等災情，至少4人下落不明，其中山形縣新庄市有巡邏車被大水沖走，車內2名員警失聯。

●山形與秋田各2人失蹤 山形新幹線部分區間停駛

產經新聞等媒體報導，山形縣新庄警察署說明，2名員警昨天深夜接獲新庄市本合海大橋附近居民的救助請求後出勤，後來獲報2人搭乘的巡邏車被大水沖走。

今天上午可看到山形縣新庄市本合海地區，有數輛車被困在道路旁的茶色濁水中，其中1輛是翻覆的警車，車體約有一半泡在水中。

另外，秋田縣警方指出，秋田市1名8旬老翁昨天下午失聯，他的家人在當晚報警。之後有人在水位上漲的雄物川堤防找到這名老翁的自行車，並在防洪閘門附近尋獲他的安全帽；此外，秋田縣湯澤市工地今天上午傳出1名男子下落不明。

JR東日本公司表示，受到山形縣與秋田縣大雨影響，山形新幹線山形站與新庄站今天全天停駛；山形新幹線福島站至山形站區間，部分列車延誤與停駛。

東北自動車道（類似高速公路）與山形自動車道部分路段實施交通管制；國道13號與國道47號山形縣新庄市、戶澤村等路段也暫停通行。

●淹水與土石流等災情傳出 約250名自衛隊員馳援

朝日新聞報導，根據總務省消防廳今天上午7時的彙整，山形縣新庄市有長照機構淹水，導致37人受困，所幸全員均已順利撤離到2樓。機構職員指出，「降雨不斷，導致停車場水深及腰」。

山形縣湯澤市今天上午一處道路工程整理作業途中，旁邊的山壁崩塌，傳出有1人可能捲入；同縣大藏村出現土石流災情，2名受困民眾獲救，不過附近傳出有其他人被捲入土石流，當局仍在持續搜索。

山形縣鶴岡市的京田川河水暴漲，導致河川沿線的三和地區淹水，民眾受困，來不及撤離的民眾今天上午乘坐消防單位的船隻脫困。三和地區的自治會長富樫修指出，昨晚當地住宅與農地淹水，有些地區水深達1公尺。

山形縣酒田市大澤地區，有居民因為河川氾濫受困，約250名陸上自衛隊員今晨展開救援行動。

首相岸田文雄今天上午表示，「最上川氾濫以及東北地區發生嚴重災害，有民眾失蹤。政府將繼續收集資訊，並採取萬全的對策。」

內閣官房長官林芳正指出，截至今天上午7時，已確認有3人失蹤、1人輕傷，共44棟建築物淹水。

日本北部山形縣坂田市的一條道路因大雨而被淹沒。 （美聯社）
日本北部山形縣坂田市的一條道路因大雨而被淹沒。 （美聯社）

土石流 淹水 秋田

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