墨西哥毒梟贊巴達和「矮子」古茲曼之子在美落網

美國司法部宣布，今天在德州艾爾帕索（El Paso）成功逮捕了墨西哥大毒梟「五月」贊巴達和已落網的「矮子」古茲曼之子何瓦金。

路透社報導，美國司法部發布聲明指出，已逮捕兩名據稱是販毒集團西納羅亞集團（Sinaloa Cartel）領導人，這個集團可說是全球最暴力、勢力最龐大的販毒組織之一。

根據聲明，贊巴達（Ismael "El Mayo" Zambada）和何瓦金（Joaquin Guzman Lopez）因領導這個販毒集團的犯罪活動，在美國面臨多項重罪指控，包括製造和走私致命毒品芬太尼（fentanyl）的龐大網絡。

路透社在司法部發布聲明前，搶先報導了何瓦金被捕的消息。

兩名美國官員向路透社透露，贊巴達與何瓦金是搭乘私人飛機降落後遭逮捕。

贊巴達是墨西哥歷史上最重要的毒梟之一，與「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）共同創立西納羅亞集團。古茲曼於2017年被引渡到美國，遭判無期徒刑，目前正在一所戒備最嚴格的監獄服刑。

在古茲曼被引渡至美國後，他的犯罪帝國由四個兒子接手，他們被稱為「小矮子」（Los Chapitos），不僅接管父親在集團中的派系，更成為向美國輸出芬太尼的主要供應商之一。