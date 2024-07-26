奧運選手收威脅訊息 以色列示警伊朗幕後策劃

以色列今天提醒法國，稱伊朗支持的組織可能在巴黎奧運期間對以色列選手和遊客構成潛在威脅。

法新社報導，以色列外長卡茲（Israel Katz）在給法國外長的信中指出，以色列已評估伊朗恐怖組織的潛在威脅，這些組織目的是在奧運會期間對以色列代表團成員和以色列遊客發動恐怖襲擊。

隨後，以色列大使館在一份聲明中透露，伊朗在幕後策劃一項透過社群媒體向以色列運動員發出威脅的活動。之後以色列大使館表示，抵達巴黎的以國選手已收到社群媒體威脅訊息，個人資訊被公諸於網路上。

以方聲明並未透露哪些運動員成為威脅目標，但根據以國媒體報導，包括服役紀錄等詳細個資都已被公開。

以國媒體引述以色列國家網路安全局（IsraelNational Cyber Directorate）指稱，有駭客開設社群媒體帳號，在網路上發布以色列運動員們的個人資訊，並向代表團成員們發送威脅訊息。

網路安全局秘書長波特諾伊（Gaby Portnoy）批評：「伊朗利用非政治性的國際體育賽事，在網路上推動針對以色列的恐怖主義，妨害以色列參賽權益。」

網路安全局表示，目前正與以色列國家檢察官辦公室的網路部門合作，全力打擊這些帳號。

法國在本屆巴黎奧運會採取大規模的維安行動以確保活動安全。除常規警力外，法國還另部署約1萬8000名官兵坐鎮。所有參賽的88名以色列運動員將在選手村內與離開比賽場地時，都有法國警察的全天候維安。