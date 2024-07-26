快訊

買咖啡、茶飲中千萬！全家5～6月統一發票大獎出爐 中獎店家一次看

情勒式食農政策 拉小學生「班班喝鮮奶」扮救世主？

巴黎奧運史上第一次遊河開幕 戴資穎、孫振掌旗率中華隊21選手登場

美英南韓聯合示警 北韓駭客竊軍事核武機密

中央社／ 倫敦/華盛頓25日綜合外電報導

美國、英國和南韓今天在聯合公告中警告，北韓駭客發動全球網路間諜行動，企圖竊取軍事機密，以支援北韓遭禁的核武計畫。

綜合路透社和法新社報導，網路安全研究人員稱這些駭客名為Anadriel或APT45，據信是北韓偵察總局（Reconnaissance General Bureau）旗下人員。北韓偵察總局在2015年受到美國制裁。

英國情報機關「政府通訊總部」（GCHQ）旗下的英國國家網路安全中心（Britain's National CyberSecurity Centre）官員齊哲斯特（Paul Chichester）說：「我們今天曝光的全球網路間諜行動顯示，北韓國家支持的行動者不遺餘力地從事他們的軍事和核子計畫。」

公告說，駭客曾鎖定或破壞各種國防或工程企業的電腦系統，對象包括戰車、潛艦、海軍艦艇、戰鬥機、飛彈和雷達系統的製造商。

美國聯邦調查局（FBI）和美國司法部官員今天表示，美國的受害者還包括美國國家航空暨太空總署（NASA）、德州的蘭道夫空軍基地（Randolph AirForce Base）和喬治亞州的羅賓斯空軍基地（RobinsAir Force Base）。

●駭客慣用勒索軟體、網路釣魚

美國檢方指稱在2022年2月針對NASA的攻擊中，駭客利用惡意軟體程式碼未經授權進入電腦系統，歷時3個月，提取超過17 GB的非機密資料。

公告說，有關當局認為，這個組織和網攻技術仍持續對全球各行各業構成威脅，不僅限於美、英、南韓，還有日本和印度等國的實體。

美國官員稱駭客利用勒索軟體攻擊美國醫院和健保公司，以取得資金協助北韓發展。

今天的公告說，APT45使用常見的網路釣魚技術和電腦漏洞來欺騙他們所針對的企業人員，使得他們洩露內部電腦系統權限。

FBI也敦促國防、航太、核子和工程領域的公司「保持警惕，保護自家網路免受北韓國家支持的網路行動侵犯」。

FBI說，這個北韓駭客組織一直企圖取得的情資，包括鈾加工和濃縮以及飛彈和飛彈防禦系統的規格和設計圖。

●北韓人在美遭起訴

美國司法部今天同時宣布起訴一名叫做林鐘赫（Rim Jong Hyok，音譯）的北韓犯嫌，指控他是這個北韓駭客組織的成員，涉嫌密謀進入美國電腦網路和洗錢。

林鐘赫被控涉及的勒索軟體事件，包括2021年5月針對堪薩斯州一家醫院的駭客攻擊，院方在4台電腦伺服器被駭客加密鎖住後付了贖金。

起訴書說，醫院用比特幣（Bitcoin）支付，比特幣被轉入一家中國銀行，然後被人從中國遼寧省丹東市一處自動櫃員機取走，地點在連接丹東市和北韓新義州（Sinuiju）的「中朝友誼橋」附近。

FBI表示將懸賞最多1000萬美元（約新台幣3.3億元），希望民眾提供有助於逮捕林鐘赫的訊息，據信他人在北韓。

FBI和司法部官員今天告訴媒體，他們已查獲一些屬於這些駭客的數位帳戶，其中包括60萬美元虛擬貨幣，將退還給勒索軟體攻擊的受害者。

北韓 美國 駭客

延伸閱讀

奧運射箭／雷千瑩16強賽恐遇南韓 林是見破世界紀錄

北韓再空飄垃圾氣球！韓聯社：落入南韓總統府內

北韓今年第8次投擲穢物氣球…南韓每天擴音喊話 恐有1後果

向北韓購買油畫涉資恐法 檢調約談中國籍男子

相關新聞

英美韓示警：北韓駭客圖竊全球國防企業機密 美軍基地、NASA都遭殃

美國、英國和南韓25日聯合發表報告示警，北韓駭客正試圖從全球各地政府和私人企業竊取軍事和核武機密。

英國王室與議會的象徵性角力：細節滿滿的「國王演說」

步下金色馬車，披上滾著金邊的袍——英國國會每個會期的起始，國王或女王只要身體狀況允許，都會親自蒞臨國會，在上下議院議員前正式宣告會期開始，並且發表演說，宣讀由政府所準備的施政綱要。

日外務省：上川陽子今將與王毅會談 上川可能提外長互訪議題

據日本共同社，日本外務省26日發布消息稱，外相上川陽子當天將在寮國與中國外交部長王毅舉行會談。這將是去年11月之後再次會...

日本東北豪雨成災至少4失蹤 警車被大水沖走

受到梅雨鋒面停滯影響的日本山形縣與秋田縣降下大雨並陸續傳出土石流、淹水等災情，至少4人下落不明，其中山形縣新庄市有巡邏車...

奧運項目愈來愈陌生？新增賽事都為挽回年輕人的心

巴黎奧運開幕式今晚（台灣時間27日凌晨1時30分）在塞納河登場，四度參賽的女子羽球選手戴資穎、首度站上奧運殿堂的霹靂舞選手孫振將共同擔任掌旗官，帶領台灣代表團入場。24歲的孫振在取得巴黎奧運霹靂舞資格後不僅成為各界關注焦點，也讓霹靂舞（Breaking）這項年輕人熟悉、但對奧運來說相對陌生的新項目映入觀眾眼簾。

影／加拿大著名旅遊勝地 傑士伯國家公園遭野火侵襲

加拿大洛磯山脈知名的傑士伯國家公園（Jasper National Park）遭受嚴重的野火襲擊，美麗的傑士伯鎮毀於祝融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。