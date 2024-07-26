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印中外長會面：有必要及早解除邊界對峙

中央社／ 新德里26日專電

印度外交部長蘇杰生與中國外長王毅昨天在東南亞國家協會（ASEAN）外交部長會議進行場邊會談，雙方同意有必要在「最短的時間內」達成邊界一帶完全解除對峙。

東協外長及相關會議24至27日在寮國首都永珍（Vientiane）舉行，蘇杰生（SubrahmanyamJaishankar）與王毅於25日在場邊會談。

印度外交部昨晚發布新聞稿指出，蘇杰生與王毅利用出席東協外長會議的機會，檢視印中邊界局勢，雙方的對話聚焦於尋求及早解決「實際控制線」（LAC）沿線「剩餘問題」的辦法，以「穩定及重建雙邊關係」。

兩人同意，有必要透過具目標性、迫切性的努力，在最短的時間內達成邊界一帶完全解除對峙。

印度外交部表示，邊界的和平、安寧以及對實際控制線的尊重，對於雙邊關係正常化至關重要，雙方必須充分遵守過去達成的相關雙邊協議、條約和默契。

蘇杰生與王毅7月初已利用在哈薩克出席上海合作組織峰會的機會見面。蘇杰生昨天再次向王毅強調「3個互相」對雙邊關係的重要性，也就是互相尊重、互不觸犯敏感議題與互利。

印度外交部說，雙方將儘早在中印邊境事務磋商協調工作機制（WMCC）下召開會議，推進邊界剩餘問題的討論。

另一方面，蘇杰生在兩人會前致詞時表示，印度與中國是全球人口最多的國家，同時也是重要經濟體，印中關係對全球有「非比尋常的 」重要性，兩國確保雙邊關係穩定和具前瞻性，對於亞洲和多極世界的前景至關重要。

蘇杰生指出，印中兩國在一些議題上利益交會，他和王毅在前次會議上對此均表認同，而雙方的挑戰是如何朝這個方向前進。

2020年6月，印度與中國邊境部隊在加萬谷（Galwan Valley）爆發衝突，之後雙方在邊界沿線部署重兵對峙，雙邊關係陷入緊繃迄今。為化解僵局，兩國除了外交系統主導的會議之外，另有軍事系統主導的軍長級邊界談判。

經數輪談判，雙方在數個潛在衝突點撤軍，但在東拉達克（Eastern Ladakh）沿線，仍有數個點尚未解除對峙，被稱為「剩餘問題」。

印度 外交部 王毅

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