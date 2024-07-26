英美韓示警：北韓駭客圖竊全球國防企業機密 美軍基地、NASA都遭殃

美國前總統川普素來「反鬍」，不但自己下巴光亮，更曾在播客節目對留鬍的長子小唐納說，希望他把鬍子剃掉。其實自1948年共和黨籍時任紐約州長杜威第二度落選總統後，再無主要政黨候選人試圖打破白宮主人的「鬍禁」。但7月中旬，川普卻欽點一臉大鬍子的范斯為搭檔，還曾稱范斯留鬍神似年輕的林肯。范斯的鬍子，對他是加分還是扣分？

2024-07-26 06:00