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英美韓示警：北韓駭客圖竊全球國防企業機密 美軍基地、NASA都遭殃

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國、英國和南韓25日聯合發表報告示警，北韓駭客正試圖從全球各地政府和私人企業竊取軍事和核武機密。路透
美國、英國和南韓25日聯合發表報告示警，北韓駭客正試圖從全球各地政府和私人企業竊取軍事和核武機密。路透

美國、英國和南韓25日聯合發表報告示警，北韓駭客正試圖從全球各地政府和私人企業竊取軍事和核武機密。

該份聯合報告指出，這個北韓駭客組織被稱為「Andariel and Onyx Sleet」，正針對國防、航太、核能和工程企業的電腦系統進行攻擊，當中包括戰車、潛艦、海軍艦艇、戰機和雷達系統的製造商，試圖取得敏感的機密技術資訊，以及知識產權資料，包括設計圖和項目細節等資訊。

報告指出，駭客組織目標企業遍及美國、英國、韓國，以及日本、印度等，甚至美國空軍基地、美國國家航空暨太空總署（NASA）和國防公司都是攻擊對象。

英國國家網絡安全中心（NCSC）評估，該駭客組織隸屬於北韓人民軍總參謀部偵察總局（RGB），行動亦針對醫療和能源領域，包括對美國醫療保健企業發動勒索攻擊，為其間諜活動提供資金，呼籲關鍵基礎建設的營運商提早防禦，加強保護系統上的敏感資訊。

北韓 美國 駭客

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