「巴達維亞」到「努山塔拉」 印尼盼成東南亞大國

坐落於舊城區的雅加達歷史博物館，展示過去多羅磨（Taruma）王國及殖民時期的文物，導覽員蜜卡帶遊客走進時光迴廊，從荷蘭殖民時期充滿歐洲風情的「巴達維亞」，回到現代的都市叢林雅加達，最後告訴遊客「接著首都會搬到『努山塔拉』」。

雅加達歷史博物館導覽員蜜卡（Mika）指的是，印尼預計8月將首都搬至東加里曼丹的「努山塔拉」（Nusantara）；這趟導覽，也宛如帶著遊客一路從荷蘭殖民時期的「巴達維亞」（Batavia，雅加達舊稱），走向印尼全新首都「努山塔拉」，這是印尼政府的遷都計畫，攸關權力中心的轉移，也為印尼歷史寫下新頁。

回溯印尼首都變遷史，獨立戰爭期間，政府就曾因軍事考量將首都搬至日惹（Yogyakarta）；更早前，荷蘭殖民政府則曾計劃將首都從「巴達維亞」遷往西爪哇的萬隆（Bandung）。

至於自1961年就被正式訂定為國家首都的雅加達，則見證了印尼殖民歷程、獨立後的經濟崛起和現代民主政治發展，這座城市從小漁村一路蛻變為繁華國際大都會，並在國家經濟及政治上，長年佔據主導地位。

如今，印尼新首都不僅不在雅加達，而是要完全脫離爪哇島，在東加里曼丹建立全新城市「努山塔拉」作為新首都。在學者眼中，這也象徵印尼正式「去殖民化」，重新定義自身的國家身分。

● 建新首都告別殖民

「努山塔拉」位於婆羅洲的東海岸，屬於東加里曼丹省的一部分，人口與爪哇島相比甚少，當初被選為新首都位址，正是為減少島嶼間發展不平等，以及減輕雅加達人口過多的負擔。

從歷史文化角度研究都市設計的學者、摩納希大學（Monash University）副教授艾卡（Eka Permanasari）認為，總統佐科威（Joko Widodo）選在全新地點建立新城市作為新首都，明顯是一種為了擺脫殖民色彩，並對印尼國家身分重新定義的舉動。

她說，每個殖民政府都會透過建立不同於以往的權力中心，確立自己的身分，也就是「打造出新的政治遺產，區隔和之前執政者的不同」。

艾卡指出，重新定義國家身分的行爲，常出現在曾被殖民的國家上，像是印尼前總統蘇卡諾（Soekarno）時期，在基礎建設上向國際學習，以向世界展現印尼的樣貌。

「如今，佐科威則是藉由將新首都打造成智慧綠能城市，來定義印尼的國家樣貌」。

● 邁向東南亞大國野心

艾卡補充，每個國家都會透過首都，展現國家的身分和特色，因此佐科威政府是藉由新首都「努山塔拉」，將印尼定位成重視綠色永續發展的國家，他也因此設定許多目標，像是2060年前要達到淨零碳排等。

透過建設「努山塔拉」新首都，印尼向世界宣告將朝向進步國家邁進，這也顯現在佐科威政府的願景中。

佐科威上任後，重視印尼在國際和區域上的地位及經濟成長，並訂定「2045年黃金時代」的願景，意指印尼獨立100週年時要躋身全球前5大經濟體的行列。

作為東南亞最大經濟體，印尼的內需市場龐大，極具發展潛力。按照艾卡的分析，佐科威擘劃的「努山塔拉」新首都美好藍圖，作為印尼國家未來定位，政府勢必不惜投入大量資金也得完成。

根據統計，新都建設得耗資330億美元，印尼政府出資20%，其餘的80%則靠民間投資，因此為新首都招商引資成為佐科威10月卸任前、候任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）上任後，最重要的任務之一。

● 新都投資台商機會多

駐印尼代表陳忠引述印尼投資部資料指出，新首都招商重點，包括短期內的再生能源、電信、交通、住房、水資源管理和廢棄物管理等，長期則包含造鎮、科技、醫療設施、商業基礎建設、教育及工業區等。

陳忠告訴中央社，台商可以把握機會在印尼新都進行投資布局，尤其在再生能源及智慧城市方面。他舉例，像大同集團旗下的福華電子就與印尼Nirawana集團簽署MOU，開發「努山塔拉」的太陽能及電力基礎建設、能源轉型及智慧電網，並積極爭取新都相關標案。

大同集團7月指出，大同是台灣唯一受邀參與印尼新首都首座大型AI運算資料中心提案的台廠，與大世科、國內知名業者，組成專業團隊進行軟硬體及應用面規劃，目前已通過「努山塔拉」資本綠色與數位轉型管理局的提案評估，進入驗證階段。

陳忠補充，「努山塔拉」所屬的東加里曼丹省地層屬於古老地塊，沒有颱風、地震及火山等自然災害，也沒有族群衝突，鄰近的巴里帕潘市（Balikpapan）物資充裕，生活機能良好。

他說：「當地約有1萬5千名華僑，其中4千多人是金門鄉親後裔，經營事業有成，可成為台商的事業夥伴」。

陳忠期許台灣能在印尼建立新都的過程中，扮演重要角色，而印尼則期盼透過民間投資，重新分配國家的經濟資源及人口結構，打造一座能彰顯國家意志的進步新首都。

回望印尼殖民史，曾被荷蘭、日本等國統治的千島國，終於將藉由「努山塔拉」找到自身定位，作為國徽的「神鷹」準備展翅飛翔，讓世界看到即將崛起的東南亞大國。