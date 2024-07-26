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打造聯邦制民主國家 緬甸民運人士夢想之路

中央社／ 曼谷26日專電

2021年2月緬甸軍方政變，全國抗爭風起雲湧。民主運動人士認為，要求政治改革的聲浪就在眼前，緬甸需要一部能真正代表所有族群的憲法，打造緬甸成為一個聯邦制民主國家。

2021年2月緬甸軍方以「選舉舞弊」為由，對執政黨「全國民主聯盟」（National League forDemocracy）民選政府發動政變，總統溫敏（WinMyint）、實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等多名執政黨高層遭軍方逮捕。

緬甸民眾啟動公民不服從運動，上街抗議政變。沒料到，軍方毫不在意國際壓力，強力鎮壓抗議民眾，流血死亡衝突不斷。

32歲的順雷伊（Thinzar Shunlei Yi）是緬甸知名民主運動人士。政變後，順雷伊多次上街帶領群眾抗議，很快上了軍方的黑名單；順雷伊不斷逃亡躲藏，最後越過邊境來到泰國。

●不斷對外發言 曾與美國國務卿布林肯會面

順雷伊是人權組織民主發展行動委員會（ActionCommittee for Democracy Development）的一員。她接受中央社訪問表示，政變後，許多組織成員仍然留在緬甸奮鬥，但緬甸網路不穩定，甚至不時會被軍政府切斷，外界難以得知緬甸內部狀況。因此，順雷伊想盡辦法離開緬甸，最主要任務就是持續對外發言。

順雷伊四處參與國際論壇和會議，接受國際媒體訪問，持續訴說緬甸人的處境。她見過多國外交官，包括到訪泰國的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）；面對不同受眾，她要擬定不同的內容，讓對方有共鳴。

除了持續對國際發聲，民主發展行動委員會還有其他任務，例如幫助被逮捕、身陷險境或需要法律協助的民運人士。萬一民運人士被捕，委員會會協助刪除他們的社群媒體帳號，並詢問民運人士的家人，是否需要安全的藏身之處。

民主發展行動委員會不接受個人捐款，也不和政府或大型國際組織合作，只和目標一致的團體合作，大家的共同目標，就是緬甸的民主化。

在政變發生前，身為活躍的政治異議分子，順雷伊早已被軍方盯上。

●緬甸民運人士不敢用真名 順雷伊「害怕仍鼓起勇氣」公開發聲

COVID-19疫情期間，越來越多緬甸政治異議人士遭逮捕。順雷伊的朋友要她趕快想辦法離開緬甸，但因為疫情剛爆發時，國際航班都停飛，她甚至想過到外國駐緬甸的大使館尋求庇護。

2020年底緬甸大選，全民盟再度勝選；順雷伊以為政治環境會有所改變，沒想到，2021年2月軍方發動政變。順雷伊知道，若留在緬甸，經常要面對不知何時會被人敲門的恐懼；如果被抓到，會被虐待甚至死亡。

順雷伊說，政變後，越來越少民運人士用真名對國際社會發言，甚至越來越少人願意發言，但她仍堅持用本名發言。「雖然還是會怕，但很多人很勇敢，給了我們勇氣繼續做更多的事。我們已經習慣了被當權者威脅，能做的就是不斷說話，只要專心思考要說什麼。」

來自軍方的威脅不只針對順雷伊，也針對她的家人；但她認為，一直對外發言是她最基本能做的事。

順雷伊開玩笑表示，身為年輕女性，公開發言反對軍政府，是她的有力武器。「他們討厭女性，更討厭年輕女性，這是我的反抗利器。」

●緬甸少數民族遭打壓歧視 政變前即面對恐懼和威脅

對緬甸這個命途多舛的國家來說，人民時時刻刻面對恐懼和威脅，不是2021年政變後才有的現象。

緬甸1948年脫離英國殖民，宣布獨立，但1962年軍方奪權，廢除聯邦憲法和民選制度；其後的50多年，緬甸都在軍人專政下度過。

直到2015年全民盟勝選，結束軍人長達53年的統治，但不管是軍人執政或全民盟執政時期，緬軍和各邦武裝團體的內戰從來沒停過。

1988年和2007年，緬甸兩度發生大規模民主示威運動，兩次都以軍方強力鎮壓收場。

順雷伊說，過去幾十年，緬甸各邦的少數民族團體都在和緬軍對抗，爭取自主權；雖然大家同屬緬甸，但實際的狀況是，各民族團體不覺得自己是緬甸的一部分。「他們覺得被打壓、被歧視；在政治場域裡，沒有真正代表他們的人，這就是為什麼一直有武裝衝突和革命的原因。」

她指出，即使翁山蘇姬的全民盟主政時，內戰不僅沒停過，甚至發生洛興雅人（Rohingya）種族滅絕事件。

●選舉非解方 民運人士目標：打造聯邦民主國家

順雷伊認為，選舉並非真正的解方。緬甸過去舉行過多次選舉，「但你看看發生了什麼事」。她說，緬甸需要系統性改革，聯邦制民主是解決問題的關鍵；因此緬甸需要修憲，需要一部可以代表所有人的憲法。

順雷伊說，對緬甸民運人士來說，大家最終的夢想，是回到緬甸，建立一套新的政治體系、新的國家。

2017年傳出洛興雅人被緬軍大規模種族滅絕時，順雷伊曾經非常絕望和沮喪。

她感覺無法改變什麼，翁山蘇姬替軍方說話，甚至很多政治異議人士支持種族滅絕，「因為他們覺得洛興雅人是穆斯林，講不同語言，膚色不一樣，不是我們的人，他們被殺跟我們沒有關係。當時我覺得非常噁心，過去幾年的抗爭到底為了什麼？」

政變卻讓順雷伊看清楚前方那條清楚的道路。

順雷伊從仰光一路來到與泰國接壤的克倫邦（Kayin），並在克倫軍協助下，越過邊境來到泰國。「因為他們我才得以安全活下來，被軍方追趕躲到叢林裡，他們收容我、照顧我、提供我安全的地方。」

看著克倫軍，順雷伊想到過去幾十年，緬甸各邦少數民族團體就是這樣對抗緬軍的。

順雷伊發現，壓迫其實一直都在；不管有沒有政變，少數民族永遠是被壓迫的一方。但2021年政變後，有別於以往的情勢，全國性對抗軍方的力量卻是新的，要求政治改革的聲浪就在眼前。

談起緬甸未來，前方的路依舊崎嶇不平，順雷伊的眼神和聲音裡卻充滿希望：「我們正在前往新國家的路上。我們的目標是打造聯邦民主國家，這是讓我持續下去的動力。前方的路很艱難，如果很簡單，那就沒有價值，我們必須為此戰鬥抗爭到底。」

緬甸 雷伊

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