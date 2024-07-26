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涉駭侵美國醫院、NASA和軍事基地 北韓特務遭起訴

中央社／ 堪薩斯市25日綜合外電報導

美國聯邦檢察官今天宣布，1名北韓軍情特務被控密謀駭入美國醫療保健機構、國家航空暨太空總署、軍事基地和國際實體，竊取敏感資訊並安裝勒索軟體以擴大攻擊。

美聯社報導，根據堪薩斯市大陪審團對林正赫（Rim Jong Hyok，音譯）的起訴書，他遭控透過1家中國銀行洗錢，之後用這些錢購買電腦伺服器，並針對世界各地國防、科技和政府實體發動更多網路攻擊

官員表示，對美國醫院和其他醫療保健機構的網路攻擊，讓病患治療受阻。林正赫被控駭入美國11州的17個實體，包括國家航空暨太空總署（NASA）和美國軍事基地，以及中國、台灣和南韓的國防與能源公司。

起訴書指出，3個多月以來，林正赫和隸屬於北韓偵察總局的情報單位Andariel成員侵入NASA電腦系統，竊取超過17 GB的非機密資料。

當局指出，駭客也侵入密西根州和加州國防公司內部電腦系統，以及德州蘭道夫空軍基地（RandolphAir Force base）和喬治亞州羅賓斯空軍基地（RobinsAir Force base）。

聯邦檢察官表示，這種惡意軟體讓國家資助的Andariel組織將竊取的資訊發送給北韓軍事情報部門，希望推動國家軍事和核子的發展。聯邦調查局（FBI）一名高階官員說，他們想要得到戰鬥機、飛彈防禦系統、衛星通訊和雷達系統等詳細資料。

根據法院紀錄，林正赫一直住在北韓，並曾在平壤和新義州的軍事情報機構工作。法院線上紀錄未列名林正赫的委任律師。美國當局懸賞1000萬美元，獲取有關林正赫或其他外國政府特務的資訊。

美國司法部已針對多起有關北韓網攻的案件進行起訴，涉案人通常以牟利為動機，這點與俄羅斯和中國的駭客不同。例如，美國司法部2021年對3名北韓電腦程式設計師提出廣泛的網攻指控，包括對1家美國電影製片廠發動破壞性攻擊，以及企圖從世界各地銀行和企業竊取和勒索逾13億美元。

北韓 網路攻擊 美國

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