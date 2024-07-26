影／加拿大著名旅遊勝地 傑士伯國家公園遭野火侵襲

加拿大洛磯山脈知名的傑士伯國家公園（Jasper National Park）遭受嚴重的野火襲擊，美麗的傑士伯鎮毀於祝融，數萬人逃離該地區，當地房屋、店鋪及企業都受到嚴重災害。

傑士伯國家公園官員表示，兩天前爆發的野火在強風吹襲下越來越猛烈，周三晚間已蔓延到小鎮，大火吞噬了多棟建築，包括瑪琳旅館（Maligne Lodge）和費爾蒙傑士伯公園旅館（Fairmont Jasper Park Lodge）以及哥德式建築古蹟 - 傑士伯聖公會教堂 （JasperAnglican Church）。

社交媒體上大量的照片和影片顯示，小鎮被橙色火焰包裹著。

傑士伯鎮長愛爾蘭（Richard Ireland）對社區的損失感到悲痛，面對百年罕見大火，他敦促居民在悲痛之際互相依靠。

加拿大公園管理局（Parks Canada）表示，連續數周高溫，使森林成為一個火藥桶般，火勢一發不可收拾。公園局野火資訊官伊斯特姆（James Eastham）表示，消防隊員面臨著一堵無法控制的火牆。「救火人員親眼目睹了300至400英尺高的火焰，火勢蔓延速度約為每分鐘 15公尺。」

加拿大聯邦政府和亞伯達省政府已全力投入救災滅火工作。總理杜魯道（Justin Trudeau）今天在社交媒體平台X上發文稱：「亞伯達省，我們與你同在。」省長史密斯（Danille Smith）在傑士伯野火的記者會上淚流滿面，稱「心碎」，也稱「小鎮大部分地區都被摧毀，將面臨巨大的重建工作。」

傑士伯國家公園被加拿大視為國寶，內有世界第三大冰原 - 哥倫比亞冰原（Columbia Icefield），旅客前往冰原前都會在傑士伯鎮上休憩。這座古樸的山城，以滑雪、健行、划艇和騎自行車旅遊而聞名世界；它也是麋鹿、美洲獅、灰熊等數十種物種的棲息地。