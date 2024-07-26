日本向美國出售愛三飛彈 將增強在日生產體制

為了從日本出口攔截彈道飛彈的地對空誘導彈「愛國者三型」飛彈，美日兩國政府考慮加強在日本的生產體制。雙方也將協商先進中程空對空飛彈在日本建立生產體制一事。

「讀賣新聞」根據多名日本政府相關人士消息報導，關於從日本向美國出售愛國者三型（PAC-3）飛彈，美日兩國政府大致上決定將加強在日本的生產體制。

自2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭以後，美國持續提供國防裝備品給烏克蘭，因此國防裝備的儲備逐漸不足。身為同盟國的日本藉出口愛國者三型飛彈，支持美國。

預期本月28日在東京召開的美日外交與國防部長「2加2」會談將對日本出口愛國者三型飛彈等到美國一事達成協議。

美日「2加2」會談，日方由外務大臣上川陽子、防衛大臣木原稔出席；美方由國務卿布林肯（AntonyBlinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）出席。

愛國者三型飛彈是由美國企業開發，日本企業支付專利費後，可在日本國內製造的「授權生產品」。

目前在日本一年生產愛國者三型飛彈約30枚，提供日本航空自衛隊使用。為了要出口到美國，將花數年時間增強生產體制。

此外，搭載於最先進的匿蹤戰機F-35等的先進中程空對空飛彈（AMRAAM）是由美國企業開發、生產，日本則仰賴進口。與愛國者三型飛彈相同，先進中程空對空飛彈在美國的產能不充分，日本無法按計畫進口。

美日政府將協商在日本生產先進中程空對空飛彈，然後可在日本使用，或出口到美國。

日本政府2023年12月修改防衛裝備移轉3原則與運用指針，授權生產品的完成品可全面出口到持有專利的國家。今年4月，美日領袖在美國會談時達成協議，美日將定期研商飛彈共同生產等議題，並於6月首度開會，進行在日本生產的裝備品選定作業。

報導說，美日同意整備裝備品的共同生產體制，目的之一就是為了因應有事（有緊急事態），加強續戰能力。