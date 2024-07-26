快訊

南部颱風重災 賴清德總統宣布：淹水50公分每戶補助2萬 中低入加碼

老後不想和子女住 一表看銀髮宅費用能否取代家庭照顧

馬斯克變性女兒不忍了！砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍

日本向美國出售愛三飛彈 將增強在日生產體制

中央社／ 東京26日專電

為了從日本出口攔截彈道飛彈的地對空誘導彈「愛國者三型」飛彈，美日兩國政府考慮加強在日本的生產體制。雙方也將協商先進中程空對空飛彈在日本建立生產體制一事。

「讀賣新聞」根據多名日本政府相關人士消息報導，關於從日本向美國出售愛國者三型（PAC-3）飛彈，美日兩國政府大致上決定將加強在日本的生產體制。

自2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭以後，美國持續提供國防裝備品給烏克蘭，因此國防裝備的儲備逐漸不足。身為同盟國的日本藉出口愛國者三型飛彈，支持美國。

預期本月28日在東京召開的美日外交與國防部長「2加2」會談將對日本出口愛國者三型飛彈等到美國一事達成協議。

美日「2加2」會談，日方由外務大臣上川陽子、防衛大臣木原稔出席；美方由國務卿布林肯（AntonyBlinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）出席。

愛國者三型飛彈是由美國企業開發，日本企業支付專利費後，可在日本國內製造的「授權生產品」。

目前在日本一年生產愛國者三型飛彈約30枚，提供日本航空自衛隊使用。為了要出口到美國，將花數年時間增強生產體制。

此外，搭載於最先進的匿蹤戰機F-35等的先進中程空對空飛彈（AMRAAM）是由美國企業開發、生產，日本則仰賴進口。與愛國者三型飛彈相同，先進中程空對空飛彈在美國的產能不充分，日本無法按計畫進口。

美日政府將協商在日本生產先進中程空對空飛彈，然後可在日本使用，或出口到美國。

日本政府2023年12月修改防衛裝備移轉3原則與運用指針，授權生產品的完成品可全面出口到持有專利的國家。今年4月，美日領袖在美國會談時達成協議，美日將定期研商飛彈共同生產等議題，並於6月首度開會，進行在日本生產的裝備品選定作業。

報導說，美日同意整備裝備品的共同生產體制，目的之一就是為了因應有事（有緊急事態），加強續戰能力。

彈道飛彈 日本 美國

延伸閱讀

全聯阪急攜手世界冠軍谷口佳典打造「千層吐司」 位於日本鐵道下的靈感基地曝光

巴黎奧運男籃金牌 美國、德國、塞爾維亞三搶一

11分鐘談退選決定 拜登：是時候交棒

台灣新創將在日發射火箭

相關新聞

日外務省：上川陽子今將與王毅會談 上川可能提外長互訪議題

據日本共同社，日本外務省26日發布消息稱，外相上川陽子當天將在寮國與中國外交部長王毅舉行會談。這將是去年11月之後再次會...

影／加拿大著名旅遊勝地 傑士伯國家公園遭野火侵襲

加拿大洛磯山脈知名的傑士伯國家公園（Jasper National Park）遭受嚴重的野火襲擊，美麗的傑士伯鎮毀於祝融...

范斯打破川普「反鬍」情結 近代美國總統為何不蓄鬍？

美國前總統川普素來「反鬍」，不但自己下巴光亮，更曾在播客節目對留鬍的長子小唐納說，希望他把鬍子剃掉。其實自1948年共和黨籍時任紐約州長杜威第二度落選總統後，再無主要政黨候選人試圖打破白宮主人的「鬍禁」。但7月中旬，川普卻欽點一臉大鬍子的范斯為搭檔，還曾稱范斯留鬍神似年輕的林肯。范斯的鬍子，對他是加分還是扣分？

敘利亞總統阿塞德在莫斯科會見普亭 與土耳其可能恢復關係

俄羅斯電視台本周四播放了敘利亞總統阿塞德在克里姆林宮會見俄羅斯總統普亭的影片。該影片幾乎沒有透露雙方會談的細節。

越共總書記連2天國葬 大批民眾排隊弔唁「仲伯伯」武文賞也露面

越共總書記阮富仲國葬儀式今起一連兩天在越南舉行，胡志明陵寢一早降半旗並在越南國旗繫上黑紗，官員、外賓及越南各地民眾前往送...

比利時全國多地突襲搜索 逮7人疑準備「恐攻」目標尚不確定

比利時聯邦檢方表示，警方今天持搜索票，對全國各地14間房屋展開突襲搜索，逮捕7名疑似準備發動「恐怖攻擊」人士進行問話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。