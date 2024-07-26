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聯合國指控 尼加拉瓜獨裁政權犯下違反人類罪

中央社／ 瓜地馬拉市25日專電

聯合國尼加拉瓜人權專家小組發布最新年度報告，尼加拉瓜總統奧蒂嘉獨裁政權，長期迫害宗教、言論等自由，嚴重侵犯人權，已犯下了「違反人類罪」。

聯合國尼加拉瓜人權專家小組（GHREN, Group ofHuman Rights Experts on Nicaragua）是在2022年3月31日，聯合國人權理事會依決議，設立的一個由3名尼加拉瓜人權專家組成的團體，負責調查從2018年4月以來，尼加拉瓜發生的所有侵犯人權行為的指控。

該專家小組調查報告指出，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）和妻子兼副總統穆麗優（RosarioMurillo），長期以來鎮壓異議人士，包括非法拘留、酷刑、性暴力、強制驅逐和政治迫害，同時迫害人民宗教、言論、和平集會結社以及行動和財產的自由。

此外，尼國政府任意逮捕記者、驅逐並且剝奪國籍，同時沒有經過合法程序強制關閉和沒收媒體，受害者也無法提出申訴或賠償。

奧蒂嘉獨裁政權也針對包括天主教會在內的宗教團體，進行系統性的迫害。許多宗教領袖被逮捕、驅逐出境並被剝奪國籍，教會被強制關閉，沒收財產。甚至在在2023年聖週（Semana Santa，天主教紀念耶穌受難的節日）期間，政府下令禁止全國的天主教活動，導致300萬信徒受到影響，超過3000場宗教遊行被迫取消。

聯合國尼加拉瓜人權專家小組（GHREN）指控，總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）和妻子兼副總統穆麗優（Rosario Murillo）已經明顯犯下「違反人類罪」。報告中強調，尼國獨裁政權這些罪刑，可以用於國際刑事審判，直接追究刑事責任。

不過，雖然被聯合國指控犯下「違反人類罪」有可能被送上國際法庭，但具體執行牽涉到國際刑事法院的管轄權、聯合國安全理事會決定等因素。調查報告除了凸顯尼加拉瓜嚴重的人權危機外，也強調國際社會應該加強合作，共同制止侵犯人權的行為。

人權 尼加拉瓜 聯合國

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