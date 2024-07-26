美學者：美軍擁南海空優 應助菲仁愛暗礁運補

菲律賓近期因運補南海仁愛暗沙擱淺船艦與中國民船衝突加劇，美國學者梅惠琳認為，美軍具有南海空優，應獨立協助或與澳洲、日本合作運補，向中國釋出民船挑釁戰略不是不可挑戰的強烈訊號。

梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）25日在紐約時報（New York Times）發表評論指出，中國長期使用海警船與武裝化民間船隻在南海霸凌鄰國，禁止他國船隻進入中方封鎖的海域。美國雖持續批評中國的行為但不願升高軍事對立，這只會讓北京得寸進尺。美國需要新策略，採取實際行動強化盟邦合作，在中國未發一彈就可控制廣大南海海域之前，對抗中國進逼。

中國海警船人員6月使用武器攻擊菲律賓對仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）擱淺船艦補給的人員，馬尼拉方面指這是中國近年在南海最殘酷的行動之一，造成多名船員受傷。中國在2012年實質控制黃岩島（Scarborough Shoal），與菲國船隻衝突更激烈，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）警告，在南海造成菲律賓人死亡的任意之舉，已接近菲國定義的戰爭行為。

梅惠琳多年研究中共人民解放軍與中國戰略，如今菲中衝突可能性高過台海。她認為美國在南海若採取立場更堅定的行動，北京有可能因此退縮。中國在南海的軍事形勢不像地理位置較接近的台灣，過去15年中國在南海建立10多個前哨站，但缺乏有效的飛彈與飛行器防衛系統，阻止美軍轟炸行動。

擱淺在仁愛暗沙的廢棄登陸艦馬德雷山號（SierraMadre）距離中國本土約800哩（1287公里），解放軍運補吃力。比較美中兩軍形勢，中國雖有航艦殺手之稱的陸射彈道飛彈系統，但美國的艦載戰機仍可在部分南海海域執行任務，加上菲律賓基地的戰機，美軍在中國艦艇壓境下，仍可取得空優。

航艦方面，中國目前有兩艘，另有兩艘興建中。美軍的核動力航艦體積大，攜帶更多戰機，20年才需換裝能源。相較於中國燃油航艦每6天就得加油，起降訓練更需要時間與經驗，梅惠琳認為中國航艦才剛起步。這是中方使用民船民艦而非軍艦的原因。此外，南海國家幾乎沒有海上軍力，因此採取「邊緣戰略」挑釁即可，無須與美國大動干戈。

梅惠琳建議，美國應看清中國在虛張聲勢，利用軍事優勢施壓，包括美菲共同運補馬德雷山號，甚至美國獨自或與澳洲、日本聯合運補，這會向中國釋出民船挑釁行動不是不可挑戰的強烈訊息。而菲律賓仍是主角，但盟友可長期支援。

美國起身回應中國行徑或低調以對，這兩種策略都具吸引力。但除非美國站出來，否則中國將持續挑釁與切香腸戰略，直到獨霸南海，無畏戰爭衝突。美國此刻可以重新建立南海權力平衡，但必須現在就行動。