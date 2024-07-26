快訊

奧運開幕倒數！俄羅斯暗中破壞的安全隱憂？

距離凱米颱風遠…為何高雄淹水嚴重？ 鄭明典1張圖解惑

容易抓狂三星座！獅子雷點多、射手脾氣爆、這星座理智常斷線

美學者：美軍擁南海空優 應助菲仁愛暗礁運補

中央社／ 紐約25日專電

菲律賓近期因運補南海仁愛暗沙擱淺船艦與中國民船衝突加劇，美國學者梅惠琳認為，美軍具有南海空優，應獨立協助或與澳洲、日本合作運補，向中國釋出民船挑釁戰略不是不可挑戰的強烈訊號。

梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）25日在紐約時報（New York Times）發表評論指出，中國長期使用海警船與武裝化民間船隻在南海霸凌鄰國，禁止他國船隻進入中方封鎖的海域。美國雖持續批評中國的行為但不願升高軍事對立，這只會讓北京得寸進尺。美國需要新策略，採取實際行動強化盟邦合作，在中國未發一彈就可控制廣大南海海域之前，對抗中國進逼。

中國海警船人員6月使用武器攻擊菲律賓對仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）擱淺船艦補給的人員，馬尼拉方面指這是中國近年在南海最殘酷的行動之一，造成多名船員受傷。中國在2012年實質控制黃岩島（Scarborough Shoal），與菲國船隻衝突更激烈，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）警告，在南海造成菲律賓人死亡的任意之舉，已接近菲國定義的戰爭行為。

梅惠琳多年研究中共人民解放軍與中國戰略，如今菲中衝突可能性高過台海。她認為美國在南海若採取立場更堅定的行動，北京有可能因此退縮。中國在南海的軍事形勢不像地理位置較接近的台灣，過去15年中國在南海建立10多個前哨站，但缺乏有效的飛彈與飛行器防衛系統，阻止美軍轟炸行動。

擱淺在仁愛暗沙的廢棄登陸艦馬德雷山號（SierraMadre）距離中國本土約800哩（1287公里），解放軍運補吃力。比較美中兩軍形勢，中國雖有航艦殺手之稱的陸射彈道飛彈系統，但美國的艦載戰機仍可在部分南海海域執行任務，加上菲律賓基地的戰機，美軍在中國艦艇壓境下，仍可取得空優。

航艦方面，中國目前有兩艘，另有兩艘興建中。美軍的核動力航艦體積大，攜帶更多戰機，20年才需換裝能源。相較於中國燃油航艦每6天就得加油，起降訓練更需要時間與經驗，梅惠琳認為中國航艦才剛起步。這是中方使用民船民艦而非軍艦的原因。此外，南海國家幾乎沒有海上軍力，因此採取「邊緣戰略」挑釁即可，無須與美國大動干戈。

梅惠琳建議，美國應看清中國在虛張聲勢，利用軍事優勢施壓，包括美菲共同運補馬德雷山號，甚至美國獨自或與澳洲、日本聯合運補，這會向中國釋出民船挑釁行動不是不可挑戰的強烈訊息。而菲律賓仍是主角，但盟友可長期支援。

美國起身回應中國行徑或低調以對，這兩種策略都具吸引力。但除非美國站出來，否則中國將持續挑釁與切香腸戰略，直到獨霸南海，無畏戰爭衝突。美國此刻可以重新建立南海權力平衡，但必須現在就行動。

南海 美國 菲律賓

延伸閱讀

中菲就仁愛礁衝突達成臨時性安排 陸同意人道物資運補

瓊斯盃／錯過7分領先 中華藍延長賽不敵菲律賓無緣冠軍

南海熱帶低壓今恐成颱 吳德榮：輕颱凱米增強中周三周四影響最大

獨／澎湖漁民撈獲無人艇 疑美軍經營海上戰場用艇

相關新聞

比利時全國多地突襲搜索 逮7人疑準備「恐攻」目標尚不確定

比利時聯邦檢方表示，警方今天持搜索票，對全國各地14間房屋展開突襲搜索，逮捕7名疑似準備發動「恐怖攻擊」人士進行問話

范斯打破川普「反鬍」情結 近代美國總統為何不蓄鬍？

美國前總統川普素來「反鬍」，不但自己下巴光亮，更曾在播客節目對留鬍的長子小唐納說，希望他把鬍子剃掉。其實自1948年共和黨籍時任紐約州長杜威第二度落選總統後，再無主要政黨候選人試圖打破白宮主人的「鬍禁」。但7月中旬，川普卻欽點一臉大鬍子的范斯為搭檔，還曾稱范斯留鬍神似年輕的林肯。范斯的鬍子，對他是加分還是扣分？

敘利亞總統阿塞德在莫斯科會見普亭 與土耳其可能恢復關係

俄羅斯電視台本周四播放了敘利亞總統阿塞德在克里姆林宮會見俄羅斯總統普亭的影片。該影片幾乎沒有透露雙方會談的細節。

越共總書記連2天國葬 大批民眾排隊弔唁「仲伯伯」武文賞也露面

越共總書記阮富仲國葬儀式今起一連兩天在越南舉行，胡志明陵寢一早降半旗並在越南國旗繫上黑紗，官員、外賓及越南各地民眾前往送...

美國和加拿大攔截中俄戰機 仍然在國際空域「不被視為威脅」

美國和加拿大的戰機24日在阿拉斯加防空識別區攔截了兩架俄羅斯和兩架大陸的軍用飛機。

2024巴黎奧運／超富二代前進巴黎奧運 蓋茲女婿在列但不在美國隊

自律、才華、多年的訓練，以及對卓越表現的全心投入，是成為奧運選手的必要條件。但有時候，信託基金也可能有所幫助。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。