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英外相首訪印太 出席東協外長會議

中央社／ 倫敦25日專電
英國外交大臣拉米抵寮國，出席東南亞國家協會外長會議。 法新社
英國外交大臣拉米抵寮國，出席東南亞國家協會外長會議。 法新社

英國外交大臣拉米（David Lammy）今天抵寮國，出席東南亞國家協會（ASEAN）外長會議。在此之前，他訪問印度，啟動英印科技安全倡議。這是拉米5日就任以來，首次訪問印太區域。

東協外長及相關會議24至27日在寮國舉行。英國2021年成為東協正式對話夥伴。英國外交部今天表示，拉米將尋求推進英國與東協國家在經濟、貿易、氣候變遷、公共衛生、教育等領域的夥伴關係，強化英國在區域內的影響力。

外交部指出，東協國家人口總計近7億，東協經濟體至2030年可望成為全球第4大經濟體，與該區域建立更密切連結對為英國企業開拓新發展契機很重要。

拉米將在會議期間宣布，英國擬分別投入2500萬英鎊（約新台幣10.5億元），協助東協偵測、預防新疾病和強化區域衛生安全，以及投入4000萬英鎊，促進區域內的綠色經濟成長。

此外，他將向區域夥伴強調，英國政府致力維護印太區域安全穩定。

英國外交部指出，拉米擬在會議場邊與東協個別成員國，以及日本、紐西蘭等印太區域國家舉行雙邊會談。日本和紐西蘭皆為東協正式對話夥伴。

本週稍早，拉米首次出訪印度，與總理莫迪（Narendra Modi）和外交部長蘇杰生（SubrahmanyamJaishankar）會晤，並啟動英印科技安全倡議，雙方將在電信、關鍵礦物、人工智慧、量子運算、生物科技、先進材料及半導體等領域擴大與深化合作。

外交部 東協 英國

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