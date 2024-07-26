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中俄轟炸機阿拉斯加附近聯合巡邏 美稱首見

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

俄羅斯與中國軍機昨天在俄國遠東和白令海（Bering Sea）上空進行聯合巡邏，地點靠近美國阿拉斯加州，美方今天表示，這是俄、中兩國第一次有這種行動。

法新社報導，參與巡邏任務的軍機包括可搭載核武的轟炸機，俄方表示，俄國TU-95MS及中國轟-6戰略轟炸機「在楚科奇海（Chukchi Sea）、白令海及北太平洋進行空中巡邏」。而在執行任務不久前，俄方曾說，美國派戰略轟炸機接近俄國空域。

針對中、俄聯合巡邏，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天告訴記者：「這並未出乎我們意料之外。我們密切監控、追蹤並攔截這些軍機。」

奧斯汀指出，「這是我們第一次看到這兩個國家像那樣一起飛行」，但他說轟炸機「沒進入我國空域」，最近距離岸邊約320公里。

美國與加拿大共同組成的北美航太防衛司令部（NORAD）昨天已表示，美加戰機在阿拉斯加州附近國際空域攔截兩架俄羅斯與兩架中國轟炸機。

俄羅斯 美國 阿拉斯加

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