亞太地區禽流感擴散情況堪憂 聯合國機構籲趕緊因應
聯合國糧農組織（FAO）今天表示，亞太地區人類和動物感染禽流感案例增加，情況「令人擔憂」，呼籲各界趕緊聯手因應。
路透社報導，聯合國糧農組織在聲明中說，H5N1禽流感病毒擴散範圍比過去更廣，最遠可達南美洲和南極洲，還感染了新的野生動物與家禽畜物種。
糧農組織跨界動物疾病應急中心（ECTAD）區域負責人卡欽（Kachen Wongsathapornchai）表示：「2023年底以來，我們觀察到人類病例增加，以及病毒擴散到新物種的情形。」
「更容易傳播的A/H5N1禽流感新病毒株出現，提高疾病大流行的風險。立即協調相關預防措施是必需的。」
據糧農組織統計，去年底以來，柬埔寨已傳出13起新的人類感染案例，中國和越南也有新增病例。
糧農組織表示，正加強注意大湄公河次區域、印尼及菲律賓的情況，這些區域生態景觀多元，而且生物安全措施有限；印尼、尼泊爾、孟加拉也在對抗疫情。至於泰國和緬甸已多年未通報爆發禽流感。
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